بالصور.. حب من أول نظرة بين عجوزين

لندن(صدى):

طبق عجوزان، مقولة الحب لا يعترف بتقدم العمر، ويأتى من أول نظره بحذافيرها، حيث وقعا في غرام بعضهما وقد تجاوز الثمانين ومجموع عمريهما 173 سنة.

بدأت الحكاية بين فيليب مكوسكر (89عاما)، وهيلين ماكاليستر (84عاما)، من اسكتلندا، أثناء تجاورهما في رحلة بالباص، غير أنهما لم يتكلما مع بعضهما البعض، طوال الساعتين الأوليين من الرحلة، ولم يحدث التواصل بين الاثنين إلا عندما تعطّل حزام الأمان لأحدهما

وقالت هيلين: ” المرة الأولى التي وضع فيها يديه عليّ، كانت عندما كان يساعدني في الحصول على حزام الأمان، الذي كان غير مثبت في موضعه ” . وأضافت: ” قام بمساعدتي ومن ثم بدأنا في التحدث معا ” .

وبحلول نهاية الرحلة، كانا يتجاذبان أطراف الحديث، وكأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن طويل. وما إن وصلت المنزل إلا واتصلت به تشكره فقد أخذ كل منهما رقم الآخر.

الآن فإن الزوجين المقبلين، فيليب وهو رسام كاريكاتير متقاعد، وهيلين وهي ممرضة متقاعدة، في رحلة معا في عدد من بلدان العالم، حيث زارا جزيرة إيبيزا الإسبانية، والبرتغال، وأقاما بفندق دورشستر الفاخر في لندن.