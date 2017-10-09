بالصور.. حب من أول نظرة بين عجوزين
طبق عجوزان، مقولة الحب لا يعترف بتقدم العمر، ويأتى من أول نظره بحذافيرها، حيث وقعا في غرام بعضهما وقد تجاوز الثمانين ومجموع عمريهما 173 سنة.
بدأت الحكاية بين فيليب مكوسكر (89عاما)، وهيلين ماكاليستر (84عاما)، من اسكتلندا، أثناء تجاورهما في رحلة بالباص، غير أنهما لم يتكلما مع بعضهما البعض، طوال الساعتين الأوليين من الرحلة، ولم يحدث التواصل بين الاثنين إلا عندما تعطّل حزام الأمان لأحدهما
وقالت هيلين: ” المرة الأولى التي وضع فيها يديه عليّ، كانت عندما كان يساعدني في الحصول على حزام الأمان، الذي كان غير مثبت في موضعه ” . وأضافت: ” قام بمساعدتي ومن ثم بدأنا في التحدث معا ” .
وبحلول نهاية الرحلة، كانا يتجاذبان أطراف الحديث، وكأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن طويل. وما إن وصلت المنزل إلا واتصلت به تشكره فقد أخذ كل منهما رقم الآخر.
الآن فإن الزوجين المقبلين، فيليب وهو رسام كاريكاتير متقاعد، وهيلين وهي ممرضة متقاعدة، في رحلة معا في عدد من بلدان العالم، حيث زارا جزيرة إيبيزا الإسبانية، والبرتغال، وأقاما بفندق دورشستر الفاخر في لندن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههه
,, اصلاً انتم مصروعين على بعض من دون مقدمات ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههه😊يحليلهم❤داهمهم الحب بهاالباص😊ههههه😁😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20606 ] نشر منذ 7 ساعات
أنا ماأحب حكي العيون
وسوالف النظر
لاشفت وحده تناظرني وتلاحقني بعيونها
أجي لين عندها وأعطيها الزبده
أيش رايك نتعرف🤗
تتلعثم وترتبك ومعد تدري وش تقول
مشبهتك ع واحد
حسبتك بن خالي
حسبتك فلان
انا معندي لف ودوران
اضرب الحديد وهو ساخن
بس الحين خلاص كبرت ع هاالمواضيع
تناظر من الحين للصبح
والله مطقيت لها خبر🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14932 ] نشر منذ 6 ساعات
الحب ما يعرف العمر 😍
يا قلبي يا زينهم ❤️❤️
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه وقالت هيلين: ” المرة الأولى التي وضع فيها يديه عليّ، كانت عندما كان يساعدني في الحصول على حزام الأمان، الذي كان غير مثبت في موضعه ” . وأضافت: ” قام بمساعدتي ومن ثم سخست العجوز وعاد بها للياليها الخوالي وتذكرت الذي قد مضى في زمنها السحيق . مش تقول لي من اول نظرة ، هو عاد فيه نظر الواحد تلقاه اذا شاف دربه انجاز او معالم ادمي .. النظر يدوب 6/1 اذا مو اقل .
سلامي وتحياتي للجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19850 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه ههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19850 ] نشر منذ 1 ساعة
اول نظره هاه الى قةولي تتشعقون. تتسفرون. ل الطريق
وما بقى الى اخر نشغه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5240 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحب ما يعرف العمر