أعشاش صناعية لطائر القطرس الخجول في أستراليا لزيادة التكاثر

كانبرا(صدى):

تم نقل أعشاش صناعية جوا إلى جزيرة نائية في مضيق ” باس ” بأستراليا لمساعدة أنواع الطيور المهددة بالانقراض على التكاثر.

ويبني طائر الباتروس أو القطرس الخجول، أعشاشه على 3 جزر فقط قبالة ساحل ولاية جزيرة تاسمانيا الواقعة جنوب شرقي أستراليا وأن معدلات التكاثر تتناقص في السنوات الأخيرة.

ويعتقد الباحثون – وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية ” أيه بي سي ” على الإنترنت – أن تغير المناخ هو السبب وراء ذلك، ولا سيما وأن الطقس على الجزيرة التي يقطنها طائر القطرس يصبح رطبا و أكثر دفئا مما يؤثر على أعشاش هذه الطيور.

ولمساعدة الطيور على التغلب على هذه المشكلات المستجدة، تم نقل 120 عشا صناعيا جوا بطائرة هليكوبتر، ومن خلال المراقبة استجابت الطيور جيدا ولجأت لهذه الأعشاش وكأنها الخاصة بها ووضعت بها البيض على أن تستمر متابعتها لبقية موسم التكاثر الذي بدأ للتو ويستمر حتى شهر مارس.