أسباب مغادرة السهلاوي والشهري معسكر المنتخب
قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، إدجاردو باوزا، السماح بعودة اللاعبين محمد السهلاوي ويحيى الشهري، لناديهما واستكمال البرنامج العلاجي .
وذلك بناء على التقارير الطبية التي رفعها الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حول اللاعبين محمد السهلاوي ويحيى الشهري، وعدم إمكانية مشاركتهما في مواجهة الأخضر الودية ضمن معسكره بجدة يوم غدٍ أمام منتخب غانا.
أم رائد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني روح من غير مطرود
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6021 ] نشر منذ 1 ساعة
بدأ اللوبي الأزرق في التضييق على نجوم النصر
واضح نهاية المنتخب من الحين
لاعبي الهلال لو فيه فائدة كان جابوا الاسيوية كل سنة يوص للنهائي والا نصف النهائي وبعدها يقضب الباب
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6021 ] نشر منذ 1 ساعة
يوصل*
نجم[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 14 دقيقة
هناك شخص يعبث بالمنتخب اراحة لاعبين النصر للتفرغ للنادي و انهاك لاعبين الهلال حتى يصابوا و لا يشاركون في الاسوية