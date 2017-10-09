أسباب مغادرة السهلاوي والشهري معسكر المنتخب

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، إدجاردو باوزا، السماح بعودة اللاعبين محمد السهلاوي ويحيى الشهري، لناديهما واستكمال البرنامج العلاجي .

وذلك بناء على التقارير الطبية التي رفعها الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حول اللاعبين محمد السهلاوي ويحيى الشهري، وعدم إمكانية مشاركتهما في مواجهة الأخضر الودية ضمن معسكره بجدة يوم غدٍ أمام منتخب غانا.