” فيفا ” يطلب اسم الراقص بقدم مبتورة لتكريمه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم خاطب مسؤولين مصريين لمعرفة اسم المشجع الراقص بقدم مبتورة بعد الفرح الهستيري الذي أصاب المشجعين المصريين بعد الفوز على المنتخب الكنغولي.

كان أحمد سليمان، عضو سابق بمجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قال على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرر تكريم الشاب المصري الراقص بقدم واحدة في برج العرب.