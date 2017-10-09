وصفة جديدة للتنحيف تبحث عنها كل السيدات

أماني الغامدي(صدى):

تعاني معظم السيدات من تراكم الدهون في الجسم خاصة بمنطقة البطن وما يحيط بها والأرداف، حيث تعتبر هذه المناطق من أصعب المناطق التي يمكن تنحيفها، وذلك نظرا لنوعية الدهون التي تتراكم فيها.

وفيما يلي وصفة التنحيف التي تبحث عنها كل النساء، الآن بين يديك:

– المكونات:

125غ من الفجل

4 حبات ليمون

3 ملاعق كبيرة من العسل

ملعقتان من القرفة

جذر الزنجبيل المبشور

– الإعداد:

قومي بالحصول على عصير الليمون ثم اسكبيه في الخلاط الكهربائي وأضيفي باقي المكونات حتى الحصول على مزيج سلس.

تستهلك ملعقتان من هذا الخليط مرتين في اليوم قبل الأكل لمدة أسبوعين.