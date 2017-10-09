6 أنواع من الرجال بارعون في الخيانة

نورة الشهري(صدى):

يتميز معظم الرجال البارعون في الخيانة بشخصيات ساحرة وجذابة. ولكن هل هناك مميزات أخرى لا نعرفها؟

المتمرد

نحن نعلم صفات الرجل المتعلق بأمه وهو نوع تهرب منه كل الفتيات. ونفضل الرجل الذي لا يملك علاقة وثيقة بوالدته، وهنا يكمن الخطر. فهذا النوع ليس لديه أي شعور بالذنب تجاه الخيانة، لذا إذا كان يتحدث بشكل سيئ عن والدته أو قام بتأنيبها في وجهها بوجودك، فان هذا الرجل لا يحترم النساء ولن يحترمك أنت أيضا.

الرجل الغامض

قد يكون الغموض هو السبب الذي جعلك تقعين في غرامه، ولكن إذا كان غامضا في جميع الأوقات، ولا تعرفين اين يذهب، ومع من يقضي وقته، ولا يسمح لك بلمس هاتفه أو التدخل في حياته، فأنت للأسف امام مخادع محنك وخائن محتمل!

عديم الإحساس بالرومانسية؟

هذا الرجل بارع في استخدام يديه، ولكن بمجرد أن يأخذ ما يريده منك، يتحول الى لوح خشب! نعم، هذا الرجل لا يملك أي احاسيس غير الاحاسيس الجنسية، التي تعتبر غريزة بالمناسبة، لذلك فمن السهل عليه خيانتك مع أي امرأة أخرى، فهو يفصل بين العاطفة والجنس.

حبيبتي، لقد نسيت!

إذا كان يستخدم هذه العبارة اكثر من أي عبارة أخرى فأنت في ورطة. أنت غير مهمة بالنسبة له، وموعد الغداء الذي نسيه أو قال انه غاب عن باله بسبب انشغاله على الأرجح قضاه مع امرأة أخرى. إذا الغى موعدكما أكثر من مرة بحجة النسيان أو الانشغال فهو مخادع وأنت مغفلة!

المسيطر

يحب السيطرة عليك. يحب أن يعرف أين أنت دون إعطاء معلومات خاصة عنه. هذا الرجل يحاول جاهدا ان لا يصطدم بك وهو مع شخص آخر، لذلك فهو لن يقول لك أين هو.

العبقري

لن يخبر أحدا عنك ولا يخبرك عن أحد، فأنت سر بالنسبة له. غالبا ما يطلب منك اللقاء في مكان بعيد ومتطرف من المدينة، بحيث يقلل عدد المعارف المحتمل ان يصادفهم هناك. وعندما تطلبين الذهاب الى مكان عام وسط المدينة، يتحجج بأن المكان مكتظ أو لا يوجد مكان لصف سيارته.