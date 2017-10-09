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مصرية تلد في مترو الأنفاق والسيدات يطالبونها أن تطلق عليه اسم ” صلاح “

مصرية تلد في مترو الأنفاق والسيدات يطالبونها أن تطلق عليه اسم ” صلاح “
القاهرة(صدى):

فاجأت آلام المخاض سيدة مصرية أثناء ركوبها في مترو الأنفاق فسرعان ما تجمعت السيدات حولها وأقمن ساترا واستدعاء الأطباء حتى وضعت السيدة مولودها.

ولم يخل المشهد من مزاح الركاب، الذين طالبوا السيدة بتسمية المولود ” صلاح ” سواء كان ذكر أو أنثى، تفاؤلاً بالنجم العالمى محمد صلاح الذى أسعد ملايين المصريين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5118 ] نشر منذ 46 دقيقة

باالمبارك الله يجعله من مواليد السعاده😊لكن اسم وكابتن الماتش😊محمد😁وليس صلاح كذا سموه على ابوه او جده😁😂😊

[ عدد التعليقات: 35244 ] نشر منذ 28 دقيقة

باالبركه والصلاح بإذن الله ,,

,, من رأيي يسمونه مترو انفاق ,, هههههه ,, مناسب جداً ,,,

[ عدد التعليقات: 2764 ] نشر منذ 15 دقيقة

الحمد لله على السلامة .. تستاهل مصر التأهل عن جدارة أستحقاق .. !!
.
اليوم من الصبح تسمع في مصر ( صلاح الخير ) بدل من صباح الخير … هههههههههه

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