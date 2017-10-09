مصرية تلد في مترو الأنفاق والسيدات يطالبونها أن تطلق عليه اسم ” صلاح “

القاهرة(صدى):

فاجأت آلام المخاض سيدة مصرية أثناء ركوبها في مترو الأنفاق فسرعان ما تجمعت السيدات حولها وأقمن ساترا واستدعاء الأطباء حتى وضعت السيدة مولودها.

ولم يخل المشهد من مزاح الركاب، الذين طالبوا السيدة بتسمية المولود ” صلاح ” سواء كان ذكر أو أنثى، تفاؤلاً بالنجم العالمى محمد صلاح الذى أسعد ملايين المصريين.