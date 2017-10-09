مصرية تلد في مترو الأنفاق والسيدات يطالبونها أن تطلق عليه اسم ” صلاح “
فاجأت آلام المخاض سيدة مصرية أثناء ركوبها في مترو الأنفاق فسرعان ما تجمعت السيدات حولها وأقمن ساترا واستدعاء الأطباء حتى وضعت السيدة مولودها.
ولم يخل المشهد من مزاح الركاب، الذين طالبوا السيدة بتسمية المولود ” صلاح ” سواء كان ذكر أو أنثى، تفاؤلاً بالنجم العالمى محمد صلاح الذى أسعد ملايين المصريين.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19806 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك والحمد لله على السلامه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5118 ] نشر منذ 46 دقيقة
باالمبارك الله يجعله من مواليد السعاده😊لكن اسم وكابتن الماتش😊محمد😁وليس صلاح كذا سموه على ابوه او جده😁😂😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35244 ] نشر منذ 28 دقيقة
باالبركه والصلاح بإذن الله ,,
,, من رأيي يسمونه مترو انفاق ,, هههههه ,, مناسب جداً ,,,
رااايق[ عدد التعليقات: 2764 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحمد لله على السلامة .. تستاهل مصر التأهل عن جدارة أستحقاق .. !!
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اليوم من الصبح تسمع في مصر ( صلاح الخير ) بدل من صباح الخير … هههههههههه