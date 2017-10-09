تفاصيل المشمولين بدعم حساب المواطن وموعد انتهاء التسجيل
يهدف حساب المواطن إلى مساعدة أسر المملكة في تلبية المتطلبات الحقيقية بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة للحيلولة دون تأثر هذه الأسر بفرق الأسعار ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي .
وبالرغم من تسجيل قرابة 12 مليون شخص في حساب المواطن لا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر بوابة البرنامج على الانترنت، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي : هنا .
وأوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “ حافز ” .
وسيشمل حساب المواطن أسر المملكة ، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والأم المواطنة المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج حساب المواطن.
وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.
OMMO[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
بخمسة بصل بصل بخمسة لا جديد ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19806 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
M-512[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 59 دقيقة
ههخخخ حساب المواطن ياليت يعيش نملة.
عبد الستار ادماوي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 54 دقيقة
1200 وحترجعها للبنك السداد 3000
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35244 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يغنينا بغناة من عنده ، ولا يتكلنا على انفسنا ,, آمين ,,
الخطير[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 7 دقائق
حساب المواطن ملغي من زمان بعد تسريح المشرف العام على الحساب 0