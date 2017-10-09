تفاصيل المشمولين بدعم حساب المواطن وموعد انتهاء التسجيل

عادل الحربي(صدى):

يهدف حساب المواطن إلى مساعدة أسر المملكة في تلبية المتطلبات الحقيقية بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة للحيلولة دون تأثر هذه الأسر بفرق الأسعار ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي .

وبالرغم من تسجيل قرابة 12 مليون شخص في حساب المواطن لا يزال باب التسجيل مفتوحًا عبر بوابة البرنامج على الانترنت، ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي : هنا .

وأوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “ حافز ” .

وسيشمل حساب المواطن أسر المملكة ، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم المواطنة المتزوجة من أجنبي، جميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫حساب المواطن.

وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.