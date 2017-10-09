مصادر: مرشح قطر لليونسكو قدم ضمانات لإسرائيل بعدم تداول قضايا القدس

باريس(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن مرشح قطر لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة ” اليونسكو ” ، حمد الكوارى، قدم ضمانات لإسرائيل بعدم تداول قضايا القدس والمسجد الأقصى فى المنظمة حال فوزه فى الانتخابات التى ستجرى اليوم لاختيار رئيس جديد للمنظمة الأممية.

وأضافت المصادر أن الكوارى وعد مندوب تل أبيب فى اليونسكو ” كرمل كوهين ” بعدم إدراج أى مشروع تصويت خاص بفلسطين أو المقدسات الإسلامية فى القدس حال تم اختياره مدير عام المنظمة الأممية.