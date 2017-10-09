مصادر: مرشح قطر لليونسكو قدم ضمانات لإسرائيل بعدم تداول قضايا القدس
أكدت مصادر مطلعة أن مرشح قطر لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة ” اليونسكو ” ، حمد الكوارى، قدم ضمانات لإسرائيل بعدم تداول قضايا القدس والمسجد الأقصى فى المنظمة حال فوزه فى الانتخابات التى ستجرى اليوم لاختيار رئيس جديد للمنظمة الأممية.
وأضافت المصادر أن الكوارى وعد مندوب تل أبيب فى اليونسكو ” كرمل كوهين ” بعدم إدراج أى مشروع تصويت خاص بفلسطين أو المقدسات الإسلامية فى القدس حال تم اختياره مدير عام المنظمة الأممية.
يزيد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليس غريب .. عوايدهم يكبرون روسهم بالكذب ,والخداع ,وانفاق.. نسأل الله العافية والسلامة
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 861 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههههههه الى السادة القراء حتى لو تم أنتخاب نتانياهو نفسة لمنصب مدير عام المنظمة الأممية فهو لن يستطيع أيقاف طرح او مناقشة موضوع معين يطرح على الاعضاء وتقضي نظم كلا من اليونسكو والالكسو بأن يتم طرح أي موضوع من قبل عضوين فى اللجنة التنفيذية ومناقشة جوهر الموضوع المطروح حتى يتم توزيع النص بلغات العمل على جميع الأعضاء التنفذيين ولمقدم أي مقترح إلى أي من هذا المجلس أن يسحبه في أي وقت قبل بدأ التصويت عليه من الاعضاء.