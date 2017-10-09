تحذيرات من سقوط قمر صناعي ضخم على الأرض نهاية الشهر

أماني الغامدي(صدى):

حذر علماء فضاء من سقوط وشيك لقمر صناعي سوفييتي ضخم على الأرض، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ووفقا للتنبؤات العلمية، فإن هذا الجهاز الفضائي الذي يبلغ عرضه 4.4 متر، وطوله 8.2 متر، ويزن طنًا ونصف الطن، سيتم تدميره يوم 25 أكتوبر الجاري، أي بعد نحو أسبوعين.

وسيدخل القمر الصناعي “ مولنيا-1-44 ” الغلاف الجوي للأرض، ما سيؤدي لاحتراقه وتفككه، لكن عمليتيْ الاحتراق والتفكك الذاتي قد لا تكتملان تمامًا، لذلك فإن بعض أجزائه ستسقط على سطح الأرض.

ولا توجد بيانات حول المكان الذي من الممكن أن يسقط عليه القمر الصناعي، فلا تزال الجهود منصبة على إسقاط هذا الجهاز من المدار الذي يدور فيه حاليًا، وخلال عملية الإسقاط هذه، يمكن للجهاز أن ينهار ويصبح التحكم في اتجاهات شظاياه أمرًا معقدًا.وتؤكد وكالة الفضاء الروسية “ روس كوزموس ” أنه تم إطلاق هذا القمر الصناعي المسمَّى مولنيا -144 إلى الفضاء في العام 1979، وتم وضعه آنذاك بالفعل في مداره الصحيح، وأن أبعاده تبلع 4.4 إلى 8.2 متر، ويزن الجهاز طنًا ونصف الطن.