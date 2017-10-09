5 مؤشرات تدل على أن شريك حياتك يحمل ميول إجرامية
من المعروف أن الاختيار الصائب لشريك الحياة يجنبك الكثير من المشاكل التي قد تعصف بحياتك برفقته، ويرسم مسار حياة سليماً يضمن لكما علاقة ناجحة ومستقرة ، أما الاختيار الخاطئ لشريك الحياة، يمكن أن ينطوي على الكثير من المشاكل التي تحول دون استقرار الحياة الزوجية ونجاحها .
ويعد شريك الحياة ذو الميول الإجرامية أمراً في غاية الخطورة قد يعرض حياتك للخطر ويحيلها إلى جحيم لا يطاق ، ولاستشعار مدى خطورة شريك حياتك، يجب التنبه للمؤشرات التالية التي تدل على أنك تعيش مع شخص مستعد لتعريض حياتك للخطر إن تطلب الأمر ذلك، بحسب ما ورد في موقع فاميلي شير الإلكتروني:
1- الغيرة المفرطة ، تعتبر الغيرة المفرطة أحد أهم الأسباب التي قد تدفع شريك الحياة لتعريض حياة الطرف الآخر للخطر، وخاصة إن شعر بأنه محاط بهالة من المعجبين. لذا إن شعرت بأن شريك حياتك يغار عليك بشكل مفرط ويحاول إبعاد المعجبين عنك بشتى الوسائل فقد يكون هذا مؤشراً على أنه على وشك أن يؤذيك.
2- اللجوء إلى العنف أثناء الشجار ، قد يعمد بعض الأزواج إلى اللجوء للعنف مع زوجاتهن إن نشب شجار حاد بينهم، عبر استخدام الضرب المبرح، ما يعرض حياتهن للخطر في الكثير من الأحيان. فإن كنت ترتبطين بهذا النوع من الرجال، عليك إنهاء العلاقة معه على الفور قبل فوات الأوان.
3- حب السيطرة ، يتصف الأشخاص الذين يحبون السيطرة على الآخرين بقدرتهم على إلحاق الأذى بالآخرين، حتى ولو كانوا يكنون لهم مشاعر الحب. فإذا كان شريك حياتك من النوع الذي يحب السيطرة حاول أن تتعامل معه بطريقة حذرة حتى يتخلى عن هذه الخصلة السيئة. وإن لم ينجح الأمر، فإن الحل الأمثل عندئذ يكون الانفصال عنه لتجنب التعرض لأي نوع من الأذى من طرفه.
4- الشك ، يعتبر الشك أمراً غير صحي في العلاقة الزوجية، لأنه قد يؤدي في الكثير من الحالات إلى ارتكاب أحد الطرفين جريمة بحق الآخر. فإن شعرت بأن شريك حياتك يشك بك على الدوام، حاول أن تزيل مبررات الشك لديه. وإن لم ينفع الأمر، فأنت مضطر لإنهاء العلاقة تفادياً لأي عواقب خطيرة قد تنتج عن شكه بك.
5- الحب المفرط ، من الممكن أن يكون الحب المفرط عاملاً مهماً في إحداث شرخ كبير بين الزوجين قد يؤدي إلى لجوء أحدهما لإيذاء الآخر بدافع الاستحواذ عليه. فإن تحول حب شريك حياتك لك إلى حب مرضي، حاول أن تلجأ إلى استشارة المختصين لحل المشكلة لأنها قد تشكل تهديداً واضحاً لك.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19796 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب خلاص
كان زمان[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
العامل رقم ( 2 ) ممكن له دلالات معينة ..
والعوامل الأخرى عادية … الإ أذا زادت عن حدها فمن الطبيعي تؤدي الى كوارث .. على مستوى كل العلاقات الإنسانية ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19796 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني بالغصب. تدخلوون الشك بين الناس
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13402 ] نشر منذ 60 دقيقة
كل هذه الامور تحتاج الى المراة الذكي التي تعرف امتصاص غضب الزوج بطريقة الصمت اذا جاء الزوج واخذ يسبها ويشتمها فالمفروض لا ترد عليها ولا تجادله ولا تذهب وتتركه بل يجب ان تقف مستمعه له الى ان ينتهي ومن ثم تنصرف وتتركه يرتاح وبعد ساعه او ساعتين تاتيه بكأس عصير او فنجال قهوه وتجلس معاه وهي مبتسمه وصدقني لو عملت كذا ستجعل الزوج يندم ويعتذر لها
رعد ***[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاتبين ولاتظهر حقيقة الناس الابالعشرة بعدها يعرف الفلس من الدينار تسئل عنه ظاهريا” والباطن يعلمه الله