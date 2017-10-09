شباب ينتقمون من مغتصب طفلة بتذويب البلاستيك على عضوه الذكري
توفي مغتصب طفلة في مدينة مكناس المغربية بعد عقاب قاس من شباب قاموا بتذويب البلاسيتك على عضوه الذكري.
وكشفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توقيف شباب بمدينة مكناس المغربية، قتلوا شابا بطريقة بشعة حاول اغتصاب طفلة في الخامسة من عمرها بعدما استدرجها إلى منطقة بتذويب البلاستيك على جهازه التناسلي.
وأضافت ذات المصادر، أنه في اللحظة التي قام فيها المعتدي بتجريد الطفلة من ملابسها، تدخل أحد أحد الشباب وهوى عليه بسيف ثم قام مع زملائه بصهر البلاستيك وتقطيره على عضوه الذكري عقابا له على محاولة اغتصاب الطفلة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19850 ] نشر منذ 15 ساعة
الله المستعان والله يصلح الحال
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 15 ساعة
والله يستاهل وبقوهـ بعد
الا صار له وردعاً
امثاله من الكلاب الأنجاس
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 13 ساعة
كفو والله. والله انهم ارجل من السرابيت قال ايش المتحرش ما يتعرض الا للي غير محترمة اجل. الطفلة وش ذنبها ليكون اغرته وحنا ماندري كفو عليهم وان شاء الله الله يفرج عليهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35302 ] نشر منذ 12 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1644 ] نشر منذ 11 ساعة
المفروض يقطعون لحمه ويرمونه للكلاب.. الله لايسامحه
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 10 ساعات
كلهم مجرمين
لا الشباب ولا المغتصب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14938 ] نشر منذ 9 ساعات
حرام عليك خمس سنوات وش تبي فيها حسبك الله !
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5280 ] نشر منذ 27 دقيقة
يقولون مزين من ملاعب الصغير
وخصوصا في برحه مافيها احد
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه