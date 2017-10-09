شباب ينتقمون من مغتصب طفلة بتذويب البلاستيك على عضوه الذكري

الرباط(صدى):

توفي مغتصب طفلة في مدينة مكناس المغربية بعد عقاب قاس من شباب قاموا بتذويب البلاسيتك على عضوه الذكري.

وكشفت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم توقيف شباب بمدينة مكناس المغربية، قتلوا شابا بطريقة بشعة حاول اغتصاب طفلة في الخامسة من عمرها بعدما استدرجها إلى منطقة بتذويب البلاستيك على جهازه التناسلي.

وأضافت ذات المصادر، أنه في اللحظة التي قام فيها المعتدي بتجريد الطفلة من ملابسها، تدخل أحد أحد الشباب وهوى عليه بسيف ثم قام مع زملائه بصهر البلاستيك وتقطيره على عضوه الذكري عقابا له على محاولة اغتصاب الطفلة.