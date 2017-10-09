بالفيديو.. استاد جامعة الملك سعود الملعب الرسمي للهلال

نواف السالم(صدى):

توصلت شركة ” صلة الرياضية ” إلى اتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض لاستثمار الاستاد الرياضي للجامعة لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية.

وأشار نادي الهلال إلى أن هذه المنشأة ستكون الملعب الرسمي للهلال كأول نادي سعودي يملك هذا الحق، وأوضح سعي مجلس إدارة النادي بالتواصل المباشر مع المسوق لتوسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الامكانيات المتوفرة في الاستاد والعمل على زيادة مداخيل النادي.

من جانبه قدم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على مباركته لهذا المشروع ودعمه لكافة الخطوات التي من شأنها تطوير الرياضة السعودية، كما ثمن جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وموافقة الاتحاد على خوض المباريات في استاد الجامعة.