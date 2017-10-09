عضو شورى يطالب بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها

نايف السالم(صدى):

طالب عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة، بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الخامسة و الخمسين اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.

وتساءل عضو الشورى د. منصور الكريديس عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكداً على ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكارهم.

فيما شدد العضو د. غازي بن زقر على أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.