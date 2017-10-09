عضو شورى يطالب بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها
طالب عضو مجلس الشورى د. فهد بن جمعة، بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الخامسة و الخمسين اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس، التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٦- ١٤٣٧هـ.
وتساءل عضو الشورى د. منصور الكريديس عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكداً على ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكارهم.
فيما شدد العضو د. غازي بن زقر على أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
تحية طيبة الي مجلس الشوري الموقر اناني لم اسمع الي اي عضو يتطرق الي نظام العمل ضد المواطن المهضومة حقوقة لد القطاع الخاص الجنبي ياخذ حوافز ابن الواطن مياخذها اولا السعودي ياخذ راتب فقط ومحدود ام الاجنبي بداية مبلغ تجديد اقامة مبلغ تذاكر سفر مبلغ رواتب فوق الاجازة كاش سكن بلاش تامين فخم وهذا علاء عينك يتاجر ومكتب العمل يتفرج ووزارة التجارة مثلها كلام في كلام اغناء منا الاجانب يناس اخافو اللة ابن الوطن اولاء بخيراتة واللة ان مواطن ماخذ اجازة ثلاثة شهور وفقوها يخذ ربع الراتب اما الجنبي ياخذ راتب كامل مع التذاكر
رعد ***[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 22 دقيقة
سبقلى وإن طالبت بهذا ونتمنى تنفيذه