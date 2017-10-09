شاهد قهر النظام القطري من تأهل السعودية ومصر لكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

تسبب تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1، كثاني منتخب عربي بعد الأخضر السعودي، في حالة من الهيجان لبعض القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضح ذلك في تغريدة لرئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري سعود بن خالد آل ثاني، بعدما كتب متهكماً على صعود المنتخبين قائلا: ” نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيء خارج عن قدرة العقل البشري موسكو ٢٠١٨ “.

من جهتهم رد المغردين بردود حازمة وموجعة على رئيس مجلس إدارة نادي الريان، مدافعين عن تأهل المنتخبين بقولهم إن السعودية ومصر وصلوا بتعب وعناء، ما هو مثل دولتك التي دفعت رشاوي علشان تجيب البطولة ويشارك منتخبكم المجنس فيها، متعجبين في الوقت ذاته من فريق دولة عربية لا يتحدث أي منهم اللغة العربية وجميعهم أجانب.

يذكر أن الجماهير السعودية والعربية ساندت المنتخب المصري قبل بدء المباراة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتدشين وسماً تحت عنوان (#الجمهورالسعودييساند_مصر)، شارك فيه العديد من الشخصيات العامة والرياضية.