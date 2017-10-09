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شاهد قهر النظام القطري من تأهل السعودية ومصر لكأس العالم

شاهد قهر النظام القطري من تأهل السعودية ومصر لكأس العالم
ماجد محمد(صدى):

تسبب تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1، كثاني منتخب عربي بعد الأخضر السعودي، في حالة من الهيجان لبعض القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضح ذلك في تغريدة لرئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري سعود بن خالد آل ثاني، بعدما كتب متهكماً على صعود المنتخبين قائلا: ” نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيء خارج عن قدرة العقل البشري موسكو ٢٠١٨ “.

من جهتهم رد المغردين بردود حازمة وموجعة على رئيس مجلس إدارة نادي الريان، مدافعين عن تأهل المنتخبين بقولهم إن السعودية ومصر وصلوا بتعب وعناء، ما هو مثل دولتك التي دفعت رشاوي علشان تجيب البطولة ويشارك منتخبكم المجنس فيها، متعجبين في الوقت ذاته من فريق دولة عربية لا يتحدث أي منهم اللغة العربية وجميعهم أجانب.

يذكر أن الجماهير السعودية والعربية ساندت المنتخب المصري قبل بدء المباراة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتدشين وسماً تحت عنوان (#الجمهورالسعودييساند_مصر)، شارك فيه العديد من الشخصيات العامة والرياضية.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين

خليك سعود بن خالد آل ثاني،
بقرب عمك عزمي بشارة اليهودي

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين

من السعودية مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
مصر العروبة ام الدنيا ولا عزاء لعيال شريفة

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلكم ياعملاء المجوس وتربية اليهود الفلسطينيين والاخونج تتهاوون كم تتهاوى الصومعة ان شاء الله .

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه
مقهورين عساهم الهم والموت
نفوس مريضة متكبره على لاشي

[ عدد التعليقات: 13402 ] نشر منذ 56 دقيقة

الطرطور القطري اذا صار عنده لاعبين من بلاده فيحق له الاعتراض
مالت عليه وعلى لاعبينه الافارقه المجنسين

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 28 دقيقة

القطريين انهبلو هم شبلاهم صارو كلاب تنبح في كل مكان اعوذ بالله عسى الله يعافيهم ولايبلانا هذي دعوة وصابتهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق

الكبير كبير زعيم اسيا وزعيم افريقيا
والحثاله عيال شريفه هي ومنتخب التجنيس الجاليات الافريقيه قال كسولا قاسم برهان
سبستيان وطقه الباقيه ولا واحد يتكلم عربي

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