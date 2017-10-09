شاهد قهر النظام القطري من تأهل السعودية ومصر لكأس العالم
تسبب تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على منتخب الكونغو 2 / 1، كثاني منتخب عربي بعد الأخضر السعودي، في حالة من الهيجان لبعض القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضح ذلك في تغريدة لرئيس مجلس إدارة نادي الريان القطري سعود بن خالد آل ثاني، بعدما كتب متهكماً على صعود المنتخبين قائلا: ” نفقد الأرجنتين وهولندا ، والبديل مصر و السعودية ، شيء خارج عن قدرة العقل البشري موسكو ٢٠١٨ “.
من جهتهم رد المغردين بردود حازمة وموجعة على رئيس مجلس إدارة نادي الريان، مدافعين عن تأهل المنتخبين بقولهم إن السعودية ومصر وصلوا بتعب وعناء، ما هو مثل دولتك التي دفعت رشاوي علشان تجيب البطولة ويشارك منتخبكم المجنس فيها، متعجبين في الوقت ذاته من فريق دولة عربية لا يتحدث أي منهم اللغة العربية وجميعهم أجانب.
يذكر أن الجماهير السعودية والعربية ساندت المنتخب المصري قبل بدء المباراة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتدشين وسماً تحت عنوان (#الجمهورالسعودييساند_مصر)، شارك فيه العديد من الشخصيات العامة والرياضية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليك سعود بن خالد آل ثاني،
بقرب عمك عزمي بشارة اليهودي
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
العرب تقل طباين فضحتونا
ابو تركي[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 2 ساعتين
من السعودية مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
مصر العروبة ام الدنيا ولا عزاء لعيال شريفة
ررر[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلكم ياعملاء المجوس وتربية اليهود الفلسطينيين والاخونج تتهاوون كم تتهاوى الصومعة ان شاء الله .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
مقهورين عساهم الهم والموت
نفوس مريضة متكبره على لاشي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19796 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19796 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الحال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13402 ] نشر منذ 56 دقيقة
الطرطور القطري اذا صار عنده لاعبين من بلاده فيحق له الاعتراض
مالت عليه وعلى لاعبينه الافارقه المجنسين
الظامي[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 28 دقيقة
القطريين انهبلو هم شبلاهم صارو كلاب تنبح في كل مكان اعوذ بالله عسى الله يعافيهم ولايبلانا هذي دعوة وصابتهم
ابو غازي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
الكبير كبير زعيم اسيا وزعيم افريقيا
والحثاله عيال شريفه هي ومنتخب التجنيس الجاليات الافريقيه قال كسولا قاسم برهان
سبستيان وطقه الباقيه ولا واحد يتكلم عربي