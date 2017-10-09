حارس التعاون يكتب صفحة جديدة في تاريخ بطولات كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

بات حارس منتخب مصر المخضرم، عصام الحضري، على أبواب كتابة صفحة جديدة في تاريخ بطولات كأس العالم، إذ سيصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات عبر تاريخها، متخطياً الحارس الكولومبي فريد موندراغون، والهداف الكاميروني روجيه ميلا.

وينتظر أن يعتمد المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على الحضري، الذي سيبلغ 45 عاماً في يناير (كانون الثاني) المقبل، في مباريات كأس العالم 2018، نظراً لخبرته الكبيرة ومحافظته على لياقته البدنية.

ووصل منتخب “ الفراعنة ” إلى كأس العالم أمس الأحد، بعد الفوز على الكونغو 2-1، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية.