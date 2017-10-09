بالفيديو.. طرد راكبة حامل من الطائرة لاعتراضها على وجود كلبين

واشنطن(صدى):

طردت الشرطة الأميركية امرأة مسلمة حاملاً تدعي ” أنيتا دولتزاي ” ، من على متن طائرة تابعة لشركة ” ساوث ويست ” الأمريكية ، بعد أن شكت من وجود كلبين بالرحلة المتجهة من مدينة بالتيمور إلى مدينة لوس أنجلوس ، بسبب معاناتها من الحساسية إزاء الحيوانات.

وأوضحت المرأة التي تدرس في كلية الفنون بمعهد ماريلاند في تصريخات إعلامية ، أنها اشتكت لمضيفي الطائرة من أنها تعاني من حساسية من الحيوانات، بعدما لاحظت وجود كلبين.

وطلب موظفو الطائرة من الراكبة دولتزاي، بعد هذه الشكوى، النزول من الطائرة، إلا أنها رفضت فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.

زنشر أحد الركاب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، أظهر رجال الشرطة، وهم يسحبون ويجرون السيدة داخل الطائرة لإنزالها منها، وتبين فيما بعد أنها حامل.

المتحدث باسم شركة الطيران، كريس ماينز، رد على الواقعة، بقوله: ” طلبنا من المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من الحساسية إلّا أنها رفضت ذلك “.

وفي المقابل، وصف محامي المرأة، أرغون إس سيثي، التي قدمت شكوى رسمية لدى الشرطة، توضيحات شركة الطيران بـ ” الكاذبة ” ، مٌشيرا إلى أن عملية طرد أنيتا دولتزاي “لم ترتبط بالشهادة الطبية، وإنما لكونها مسلمة وامرأة؛ ما يجعل تصرف شركة الطيران عنصرياً “.

كما أكدت شهادة أنيتا أن مضيف الطائرة، لم يطلب منها، تقديم شهادة طبية كما تدعي الشركة. وأضافت أن “الشرطة تعاملت معها بشكل وحشي، وأن الضباط أدلوا بتصريحات عنصرية بشأن المهاجرين “.

جدير بالذكر أنّ قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون من أي حساسية من الحيوانات.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=BOLmJSRWoJI