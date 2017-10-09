شرطة القصيم تضبط مطلق النار على مقيم بسوق ذهب عنيزة

سالم المطيري(صدى):

أعلنت شرطة القصيم الإطاحة بمطلق النار على مقيم بسوق الذهب في عنيزة وإصابته بجروح سطحية.

وصرّح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح أمس الأحد، الموافق 18 / 1 / 1439هـ، بتعرُّض مقيمٍ في العقد الثاني من العمر لطلقٍ ناري في أثناء عمله بمحلٍ لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري بمحافظة عنيزة، وذلك من قِبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاهه؛ ما تسبّب في إصابته بجروحٍ سطحية في الرأس؛ تلقى إثرها العناية الطبية اللازمة “.

وأضاف: ” أسفرت إجراءات البحث والتحرّي عن التوصل إلى المتهم والقبض عليه – سعودي الجنسية – في العقد الرابع من العمر وإيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص “.