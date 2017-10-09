والد فتاة يفاجئ خطيب ابنته بطلب غريب قبل عقد القران.. وهكذا كان رد فعله

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ والد فتاة شاب في العقد الثالث من العمر أثناء مراسم عقد قران زواجه على ابنته، وقبيل وصول المأذون الشرعي باشتراطه شراء سيارة لابنته وتكون مسجلة في أنظمة المرور باسمها وأن يستخرج لها رخصة قيادة ويسمح لها بالقيادة لاحقاً .

الأمر الذي دفع الشاب على اعتذاره ورفضه الشرط، ولم تنفع شفاعة الحاضرين في تراجع الأب عن قراره ما دفع الشاب للخروج من المنزل، رافضا شرط القيادة الذي لم يكن متوقعا .

وأوضحت مصادر مقربة من الشاب أنه كان قد أتفق مع والد الفتاة من شهر رمضان الماضي بأن يكون مقدم المهر هو 40 ألف ريال وأن تبقى في وظيفتها الصحية ولم يطرأ عليه أي شروط جديدة إلا بعد الإعلان عن السماح بقيادة المرأة للسيارة.