والد فتاة يفاجئ خطيب ابنته بطلب غريب قبل عقد القران.. وهكذا كان رد فعله
فاجأ والد فتاة شاب في العقد الثالث من العمر أثناء مراسم عقد قران زواجه على ابنته، وقبيل وصول المأذون الشرعي باشتراطه شراء سيارة لابنته وتكون مسجلة في أنظمة المرور باسمها وأن يستخرج لها رخصة قيادة ويسمح لها بالقيادة لاحقاً .
الأمر الذي دفع الشاب على اعتذاره ورفضه الشرط، ولم تنفع شفاعة الحاضرين في تراجع الأب عن قراره ما دفع الشاب للخروج من المنزل، رافضا شرط القيادة الذي لم يكن متوقعا .
وأوضحت مصادر مقربة من الشاب أنه كان قد أتفق مع والد الفتاة من شهر رمضان الماضي بأن يكون مقدم المهر هو 40 ألف ريال وأن تبقى في وظيفتها الصحية ولم يطرأ عليه أي شروط جديدة إلا بعد الإعلان عن السماح بقيادة المرأة للسيارة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 59 دقيقة
لست مجبراُ الزواج بها
العقد شريعة المتعاقدين
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5736 ] نشر منذ 59 دقيقة
اللي أوله شرط اخره نور وهو شرط عادي وهو من حقه يرفض او يقبل هو حر وبالعكس اشوفها خيره لها خاصة انها موظفة وتحتاج السيارة وقيادتها وهو الله يرزقه بوحدة ما تبي تسوق ولا هي موظفة بعد لانه فيه كثير ما يبون يسوقون ولا حتى وظيفة الله يرزقه بوحدة منهم
مؤدب[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 42 دقيقة
بنات الرجال كثير وزين انها بانت علومه وعلوم بنته من البداية وهذا كان خير له في تأخر الزواج من رمضان
بوناصر99[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 39 دقيقة
شرطك مقبول ياعمي بس ابيها مسيار .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19780 ] نشر منذ 36 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19780 ] نشر منذ 36 دقيقة
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مغرد[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 34 دقيقة
الى تبى اتزوجها متعه مع سياره اخر موديل
mzajy[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 32 دقيقة
احس السالفه تاليف من راسها
همس~[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 29 دقيقة
عريس متناقض ؛
مَ عنده اعتراض تعمل بمجال مختلط ،، ويعترض ع السياره 😳؛؛
– هو بس مايبي ينضحك عليه ويكلفونه بقيمة سياره زياده ع المهر ,,
يمكن كان يطمح بما انها موظفه تشتري له سياره هديه بعد الزواج 🙈😂~
مقبول[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
تبشرر اذا هي مسيار علشان تجي بالسياره كل ما احتجت لها ،،وتاخذ واحتها بعد بوظيفتها الصحيه
همس~[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 25 دقيقة
العروس بعد غبيه طيرت عريسها بشرطها الغبي اللي مامنه فايده ؛
نسيت المثل اللي يقول :
عصفور باليد خير من عشره بالشجره 😅~
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 25 دقيقة
اولا للاسف على هذا الاب الحمد لله على العافية رحمك الله يا نايف بن عبد العزيز لما ساله احد الصحافة عن سياقة المراءة قال اذا ماعد فيه رجال فسوف تسوق الكبار لهم حكم انا اتحدي اى شخص يعرف معني هذا الكلمة الذي مايعرف لها ابعاد كبيرة يجب نتعلم من الحكماء مثل هذا الامير
عبد الستار ادماوي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 23 دقيقة
في ناس اعوذ بالله يالولد تحصلوا ما يتفع معاه الطيب واما والعكس صحيح
ثلج وبرد ومطر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 18 دقيقة
يبي يصرفه
مالقى غير ها القصة ابو البنت
زود الشروط عليه
لو قال تسمح لها بالقياده اوكيه
بس وتشتري لها سياره وتطلع لها رخصة
تطفيش يعني
الاسم (اختيارى)[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 5 دقائق
ابو العروس خبل كان التزم بكلمة الرجال سلمولي على الرجال الي في بالي ولا يهون باقي القبايل