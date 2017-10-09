بحوث طبية تكشف تأثير ” الموز ” على الأزمات القلبية

نورة الشهري(صدى):

أظهرت بحوث طبية حديثة، أن تناول الموز يساعد على تفادي الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، بالنظر إلى ما تحتوي عليه الفاكهة من البوتاسيوم.

وتوصل باحثون من جامعة ألاباما الأميركية، إلى أن المستوى العالي للبوتاسيوم في الموز يقي من تقلص الشرايين ويحول دون حصول ضيق فيها.

وبحسب ما نقلت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية، فإن الباحثين أجروا تجربة على فأر جرى تزويده بالبوتاسيوم، فاكتشف الباحثون أنه كلما كان البوتاسيوم قليلا ضاقت شرايين الفأر أما عند إمداده بجرعات أكثر فتصبح شرايينه أقل تصلبا.

لكن الإكثار من أكل الموز قد تكون له أضرار أيضا، إذ قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المعدة فضلا عن الغثيان والإسهال.

ويوصي خبراء الصحة بحصول الإنسان على 3.500 ميليغرام من البوتاسيوم كل يوم، وهو ما يمكن أن ينال الإنسان ربعه بأكل موزتين في اليوم، وثمة أطعمة أخرى غنية بالمعادن مثل البطاطس والسمك والدجاج.