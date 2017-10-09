بالفيديو.. فتاتان تقدمان هدية غير متوقعة لوالدتهما بعيد ميلادها

متابعات(صدى):

أقدمت فتاتان على تقديم هدية غير متوقعة في عيد ميلادها الـ 53 .

قامت الابنتان بلم شمل والدتهما مع ابنها الوحيد بعد غياب دام 18 عاما، وذلك بعد أن عرضت الأم التي تدعى تامي أوزوالت ابنها للتبني بعد ولادته، على أمل أن يتمكن من الحصول على حياة لائقة، وأفضل على حد قولها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته الابنة سامانثا، ردة فعل أمها عند رؤيتها لابنها من خلال البث المباشر عبر ” فيسبوك ” ، حيث بدت الأم ” 53 عامًا ” ، متأثرة وراحت تحتضن ابنها قائلة له : ” يا إلهي ” عدة مرات، ثم قالت له إنه “جميل للغاية “.

وأعربت الأم عن سعادتها قائلة: ” لحظة نظرت إلى الوراء ورأيته، لا أدري ما أصابني، لم أكن أريد أي شيء سوى أن يُعانقني، راودني نفس الشعور الذي شعرت به عندما حضنته للمرّة الأولى بعد ولادته “.