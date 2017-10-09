محمد الدعيع يعتذر عن تغريداته المسيئة التي أثارت الجدل

نواف السالم(صدى):

قدم محمد الدعيع حارس المنتخب والهلال السابق، اعتذاره ، اليوم الاثنين، عن تغريدات سابقة اعتبرت مسيئة لمسؤول بارز، قائلاً إنه كان في “ حالة نفسية خلال الأيام الماضية ”.

وكتب الدعيع عبر حسابه في موقع “ تويتر ” : “ أعتذر عن ماورد بتغريداتي السابقة ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ما تعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية ”.

وكان الدعيع قد كتب في تغريدتين أثارتا جدلاً واسعاً قال فيها: ” إلى من يهمه الأمر (ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل ياجاهل) (ت).. مشكلتي هلالي ”.