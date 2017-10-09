محمد الدعيع يعتذر عن تغريداته المسيئة التي أثارت الجدل
قدم محمد الدعيع حارس المنتخب والهلال السابق، اعتذاره ، اليوم الاثنين، عن تغريدات سابقة اعتبرت مسيئة لمسؤول بارز، قائلاً إنه كان في “ حالة نفسية خلال الأيام الماضية ”.
وكتب الدعيع عبر حسابه في موقع “ تويتر ” : “ أعتذر عن ماورد بتغريداتي السابقة ومتأسف لكل من أسأت له نتيجة ما تعرضت له من حالة نفسية خلال الأيام الماضية ”.
وكان الدعيع قد كتب في تغريدتين أثارتا جدلاً واسعاً قال فيها: ” إلى من يهمه الأمر (ياللي ما تعرف وش تاريخي جاهل طول عمرك جاهل ياجاهل) (ت).. مشكلتي هلالي ”.
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 23 دقيقة
تاريخك لا يختلف عليه ( 2 ) لكن تبقى هناك رؤية من صناع القرار في رياضتنا من هوا اصلح من جوانب عديدة
اتمنا للرياضة السعودية النجاح في كل المحافل
*************( دام عزك ياوطن )**********************
ماوكلي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 8 دقائق
بطل يادعيع وتاريخ مشرف من نصرواي و الاعتذار من شيم الكبار والضغوطات يزل اللسان معها
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6004 ] نشر منذ 7 دقائق
وده يكون مدير عام للمنتخب السعودي
احسن شي فكنا الله من تحليك في بي ان سبورت محلل متعصب لايرى سوى الهلال
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 3 دقائق
دائما شوفة النفس بالانجازات تجعل اللسان يزل بكلام يحسب ضد قائله