مسنة تسكن بمنزل من ” الشبك ” وترفض بناء منزل لها

محمد بن طحيطح(صدى):

تمسكت سيدة مسنة تسكن في قرية مجاورة لمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، بالعيش في غرفتين من الشبك، ورفضت وضعها في مشروع ” مسكني ” وبناء منزل لها.

ولم تقتصر العروض المقدمة للسيدة المسنة لبناء منزل لها على وزارة الإسكان، بل تقدم لها عدد من المحسنين، محاولين إقناعها ببناء غرفة واحدة لها تقيها من حرارة الشمس.

وأوضح مسؤول في جمعية خيرية بالقرية، أن السيدة المسنة تستفيد من الضمان الاجتماعي، ومن المساعدات التي تقدمها الجمعية الخيرية، مشيرًا إلى أنهم يتابعون وضعها باستمرار.

وأكد أن المسنة عرض عليها بمخاطبة الجهات الحكومية والجمعية ببناء منزل لها في نفس الموقع الحالي، أو استئجار مبنى بأي مكان ترغبه في المحافظة، إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنها لا تريد العيش في مكان هبة من أحد الأشخاص.

وقال إن الجمعية تقدم لها المواد الغذائية والمساعدات المالية، ويتولى أحد جيرانها متابعة صرف ضمانها الاجتماعي وحفظه، لافتا أن المسنة تنام عند إحدى جاراتها، إذ اتفقت معها على دفع إيجار شهري بمبلغ 400 ريال للشهر.