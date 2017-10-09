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سجين يشارك شقيقته حفل زفافها من داخل محبسه

سجين يشارك شقيقته حفل زفافها من داخل محبسه
نايف السالم(صدى):

حرص أحد السجناء بإصلاحية مكة المكرمة، على مشاركة شقيقته فرحة زواجها رغم وجوده خلف القضبان، عن طريق كتابته وتلحينه لقصيدة سارت العروس على أنغامها في الزفة.

وكان السجين، قطع وعدًا لشقيقته بالمشاركة في زفافها، فكتب قصيدة ولحّنها وأرفق معها إهداءً لها، وأعطاها لأخيه الذي أخذ القصيدة وسجلها بصوته في استوديو بجدة، ليتم تشغيلها وقت الزفاف.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعز قدرك
ويتوب علينا وعليك
جزاك الله حيراُ

[ عدد التعليقات: 13395 ] نشر منذ 3 ساعات

مبروك للعروسه

[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 1 ساعة

توقعت ناقلين له العرس بث مباشر ..سكايب مثلاً .. المصور اللي قاعد يصور سبب كل هذا الخيال الخصب .

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 51 دقيقة

فيه تحسن أعطه قصيدة من داخل السجن ، يفرحة ماما طازى فينا ٠ امور يبيلة صبر الغريب ياصدى بعض العناوين تشد الواحد عندم نطلع على المضمون صدمة ٠

[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 3 دقائق

الله يفك أسرك .
الله يفرج عنك.
الله يفك كربك .
الله يسعدك.
الله يديم عليك الفرحة.
الله يجعل حياتك أنس وسرور.
وجميع من يقراء.
اللهم آمين.

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