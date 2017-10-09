تفاصيل مصرع مواطنة خلال قيادتها مركبة ” جيب “

نايف السالم(صدى):

أوضحت التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في مصرع مواطنة في حادث مروري الجمعة الماضية على طريق الأمير ماجد، أن السيدة لم تكن تقود المركبة وكانت ترافق مالك السيارة فقط.

وأضاف مصدر مسؤول بإدارة مرور محافظة جدة، إن قائد المركبة فقد التحكم بها لتصطدم بالصبات الخرسانية على الطريق؛ ما تسبب في وفاة المواطنة، لافتا إلى أن دوريات المرور باشرت الحادث ودونتها في محاضر التحقيقات باسم قائد المركبة ومالكها.

جدير بالذكر أن مواطنة لقيت مصرعها الجمعة الماضية؛ بعد تعرضھا لحادث مروري هي وشخص آخر خلال استقلالهما مركبة من نوع ” جیب ” على طريق الأمیر ماجد بمحافظة جدة، فيما فتحت الجھات المعنیة ومرور جدة تحقیقاً في الحادث؛ لمعرفة أسبابه والوقوف على ملابساته.