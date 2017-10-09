بالصوت.. متحدث ” جامعة الإمام ” يوضح حقيقة تفتيش جوالات الطالبات

طلال الغامدي(صدى):

قال المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد الركبان، معلقًا على تصريحات عميدة الجامعة الدكتورة موضى الدبيان، والتي اعترفت خلالها بتفتيش جوالات الطالبات بالجامعة؛ للتأكد من عدم مخالفتهن للتعليمات، إن العميدة خانها التعبير وكلامها فهم بالخطأ.

وأضاف ” الركبان ” في مداخلة له على إذاعة ” إم بي سي إف إم “: إن الدكتورة الدبيان لم تقصد التفتيش بمعناه الحرفي لكنها قصدت تحصين الطالبات ضد استغلالهن من الأحزاب والطوائف لأغراض خارجة عن القانون ودفعهن لتبني أفكار إرهابية.

وأشار المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام، إلى أن تفتيش الطالبات يكون في حدود ضيقة تتعلق بمسألة أو شبهة أمنية ويكون من خلال لجنة أمنية أو جهة مختصة.

وأضاف ” الركبان ” أن الجامعة لا يمكنها تفتيش الطالب أو الطالبة حتى في القضايا الأخلاقية، لكنها تنتظر ورود شكوى بشان الأمر وتحيله للتحقيق أمام الجهات الأمنية التي تقوم بدورها بالتحري والتفتيش، مشيراً إلى أن جامعة الإمام أكبر من أن تقوم بتفتيش طالب أو طالبة.

وعن حقيقة تفتيش الجامعة محادثات الطالبات مع الشباب، أكد ” الركبان ” أن العميدة تقصد تدخل الجامعة لحماية الطالبات اللاتي يتواجدن بعد نهاية الدوام لأسباب غير تعليمية.