مواطن يقاضي مقيمًا لدهسه ” نملة ” متعمدًا

حمود العنزي(صدى):

أصر مواطن من محافظة عفيف على تجديد دعوى قضائية رفعها ضد أحد المقيمين قبل 8 سنوات؛ بسبب دهسه نملة بشكل متعمد؛ على الرغم من رفض الدعوى أمام المحكمة العامة بعفيف.

وقال المواطن إنه تقدم بشكوى لدى مخفر الشرطة بمحافظة عفيف عام 2009 ضد مقيم يعمل في أحد أسواق المحافظة؛ لسحقه نملة من النوع الكبير تحت حذائه بعنف.

وأشار المواطن إلى أن الشكوى أحيلت إلى المحكمة العامة لكنه فوجئ برفض القاضي تنفيذ طلباته واستدعاء المدعى عليه.

وأضاف المواطن أنه طالب في دعواه تطبيق النظام الشرعي بحق داهس النملة، مبيناً أن القاضي رد على طلبه بأن يُحضر وكالة شرعية من ذوي النملة ليستجيب لمطالبه ويستدعى المدعى عليه، منوهاً في الوقت نفسه بأن القاضي رغم اعترافه بحق النملة لكنه رفض الدعوى.