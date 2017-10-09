مواطن يقاضي مقيمًا لدهسه ” نملة ” متعمدًا
أصر مواطن من محافظة عفيف على تجديد دعوى قضائية رفعها ضد أحد المقيمين قبل 8 سنوات؛ بسبب دهسه نملة بشكل متعمد؛ على الرغم من رفض الدعوى أمام المحكمة العامة بعفيف.
وقال المواطن إنه تقدم بشكوى لدى مخفر الشرطة بمحافظة عفيف عام 2009 ضد مقيم يعمل في أحد أسواق المحافظة؛ لسحقه نملة من النوع الكبير تحت حذائه بعنف.
وأشار المواطن إلى أن الشكوى أحيلت إلى المحكمة العامة لكنه فوجئ برفض القاضي تنفيذ طلباته واستدعاء المدعى عليه.
وأضاف المواطن أنه طالب في دعواه تطبيق النظام الشرعي بحق داهس النملة، مبيناً أن القاضي رد على طلبه بأن يُحضر وكالة شرعية من ذوي النملة ليستجيب لمطالبه ويستدعى المدعى عليه، منوهاً في الوقت نفسه بأن القاضي رغم اعترافه بحق النملة لكنه رفض الدعوى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20604 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا قاضي مقاضي
قدامك مشكلة ياقاضي
ولابد تبت فيها
ولو كل واحد قال مالي خص
لأصبحت فوضى وكلن ياخذ حقه بيده
حتى لو الدعوى ماتستاهل
أجل وش أنت قاضي له
للأسف أمثالك من القضاة هم سبب أزدهار المشاكل ف المجتمع
وش بتنقص قدامك صحيفة دعوى
قل شأنها أم كبر
بت فيها
ولا تقعد تتهزاء
تدري إن سليمان عليةالسلام أوقف جيشه باالكامل بسبب نملة
وغير مسارة أيضآ
تدري إن الله سبحانه أنزل سورة أسمها سورةالنمل
تحتقر شي ذكره الله في كتابه
على الأقل أصرف النظر عن الدعوى
لكن بدون أحتقار
وماتدري قد تكون النملة هذي الي استصغرت شأنها
خصيمة لك عندالله يوم القيامة.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5180 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه
الرجال معروف لدى بعض الزملاء انه رايح فيها ينقص علبه
الابهاوي[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحانه الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2943 ] نشر منذ 1 ساعة
شكل المسأله عناد بين المواطن والمقيم
لكن بيشغلون المحكمه بموضوع ماله داعي
الله يصلح الحال والاحوال
نورة الاصلية[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 1 ساعة
معليش والله اني ضحكت من كلام القاضي يوم يقول جيب وكالة شرعيه عن اهل النمله 😂😂
بس المواطن عنده انسانيه ومحد فهمه ويحسبونه يستهتر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا بجَــــــــــــــد تِحَكـــــــــــــــون ألصحيـــــــــح وإلا تَمــــــــــزحون .؟؟🤔🤔😊.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 51 دقيقة
عجبي،في هذا الوقت توقع اللا متوقع.
أتوقع من قام برفع الدعوة. واللا بلاش أخاف يرفع علي دعوى.