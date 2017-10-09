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خبير طقس: المملكة تشهد شتاءً قارسًا

خبير طقس: المملكة تشهد شتاءً قارسًا
على العنزي(صدى):

توقع محلل الطقس زياد الجهني، أن تشهد مناطق المملكة شتاءً قارسا بدرجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي.

وقال ” الجهني ” إن هناك انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وتحديدًا في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وأضاف ” الجهني ” ، أنه يتبقى 8 أيام على دخول فترة الوسم والتي يبدأ فيها موسم الأمطار بمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن تلك الفترة ستنتهي في 6 ديسمبر ومدتها 52 يوماً ليبدأ دخول فصل الربيع.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة ستشهد حالات وسمية متأخرة نوعاً ما؛ بسبب تأخر تعمق الكتل الباردة ‏المصحوبة بتبريد علوي جيد.

وأشار إلى أن النشاط المطري سيكون واضحاً أواخر نوفمبر كما سيمتد حتى الشتاء بشكل متصاعد، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن طقس مناطق المملكة سيكون أفضل خلال هذا الشتاء وتحديداً منطقة مكة وحائل والمدينة وشمال الرياض باتجاه القصيم والحدود الشمالية عامة.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 14 ساعة

مابشرتوني والله 😭😭

[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 13 ساعة

ياويلنا من البرد

ويلاه

[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 13 ساعة

اصحاب الروماتؤيد يعااانون بشدةة ممن البرررد 😭😭😭 ..

[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يعين

نحط فوق اوزاننا اوزان تدفينا من البرد

[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 12 ساعة

اهـــــــــــــــــــــــــــئ يارب تعين وتعديه ع خيرر

[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 11 ساعة

ياويلكم

ويلاه من البرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

فيه اجواء حلوه

[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 11 ساعة

والترويش فيه

مووووووووووتن حمررررررررررررررررررررررررررررررر

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات

راحت المشيئة مع أهله .

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 12 دقيقة

يحلات شبشة النيران واكل القرص الحنيني.

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