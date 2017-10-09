خبير طقس: المملكة تشهد شتاءً قارسًا
توقع محلل الطقس زياد الجهني، أن تشهد مناطق المملكة شتاءً قارسا بدرجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي.
وقال ” الجهني ” إن هناك انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وتحديدًا في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.
وأضاف ” الجهني ” ، أنه يتبقى 8 أيام على دخول فترة الوسم والتي يبدأ فيها موسم الأمطار بمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن تلك الفترة ستنتهي في 6 ديسمبر ومدتها 52 يوماً ليبدأ دخول فصل الربيع.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة ستشهد حالات وسمية متأخرة نوعاً ما؛ بسبب تأخر تعمق الكتل الباردة المصحوبة بتبريد علوي جيد.
وأشار إلى أن النشاط المطري سيكون واضحاً أواخر نوفمبر كما سيمتد حتى الشتاء بشكل متصاعد، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن طقس مناطق المملكة سيكون أفضل خلال هذا الشتاء وتحديداً منطقة مكة وحائل والمدينة وشمال الرياض باتجاه القصيم والحدود الشمالية عامة.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 14 ساعة
مابشرتوني والله 😭😭
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 13 ساعة
ياويلنا من البرد
ويلاه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5118 ] نشر منذ 13 ساعة
حياه الله😁😊ذبحتنا البعوض😂😣
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 13 ساعة
اصحاب الروماتؤيد يعااانون بشدةة ممن البرررد 😭😭😭 ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5118 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يشفي كل مريض اسومه❤ويعين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعين
نحط فوق اوزاننا اوزان تدفينا من البرد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14903 ] نشر منذ 12 ساعة
اهـــــــــــــــــــــــــــئ يارب تعين وتعديه ع خيرر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 11 ساعة
ياويلكم
ويلاه من البرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
فيه اجواء حلوه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5179 ] نشر منذ 11 ساعة
والترويش فيه
مووووووووووتن حمررررررررررررررررررررررررررررررر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 10 ساعات
كـــل مـايجــي مـن الله حـياه الله .🌧🌩🌨🌦❄️🌨.
ابو ضاري[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات
راحت المشيئة مع أهله .
M-512[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 12 دقيقة
يحلات شبشة النيران واكل القرص الحنيني.