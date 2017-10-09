فرحة المصريين في مدينة جدة بمناسبة تأهل مصر الى كأس العالم

الإثنين 9
أكتوبر
كان جبتوا الخيل ورقصتوة معاكم ياصعيدة بدون غناء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دة انهي شارع فية فى جدة
معليييش لاتقولون فرحه إلا مسخره وهمجيه وفوضه اغلاق شوارع عكس مسارات رقص بوسط الطريق اقسم بالله انا امس كنت على كورنيش جده فووووضه بمعنى الكلمه والله ماشفتها ولاحتى باليوم الوطني لكن من امن العقوبه اساء الأدب
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وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 866 ] نشر منذ 5 ساعات
كان جبتوا الخيل ورقصتوة معاكم ياصعيدة بدون غناء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دة انهي شارع فية فى جدة
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 23 دقيقة
معليييش لاتقولون فرحه إلا مسخره وهمجيه وفوضه اغلاق شوارع عكس مسارات رقص بوسط الطريق اقسم بالله انا امس كنت على كورنيش جده فووووضه بمعنى الكلمه والله ماشفتها ولاحتى باليوم الوطني لكن من امن العقوبه اساء الأدب