” شرطة الرياض ” تكشف تفاصيل حادثة فيديو المقيم الهندي ومقاومته للدوريات الأمنية
أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً كشفت فيه تفاصيل حادثة المقيم الهندي، ومقاومته رجال الأمن، التي تم تداول مقاطع فيديو لها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغًا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله (27 عامًا – هندي الجنسية – يعمل بمهنة سائق) الانتحار.
وأضاف تم على الفور انتقال الفِرق لموقع البلاغ، وشوهد الوافد في حالة هستيرية؛ اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته، وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات – ولله الحمد -، وتقديم الخدمات الإسعافية له. وبعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني اضطرابات نفسية.
وقال: جرى إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
M-512[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 8 ساعات
الانتحار ماهو حل لو انه انتحر لحاله كان يوم القيامة يذب من راسه بنار جهنم
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 8 ساعات
ماينلام
من يتحمل السعوديات وفرفرتهن
جننن هالهندي المسكين خلنه يسولف على نفسه
قال ايش قال مريض نفسي
بلا والله من الهوايل اللي شافها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20604 ] نشر منذ 7 ساعات
جالس يتصور سلفي😂😂😂😂😂
فوق الدورية….😎
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19773 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5180 ] نشر منذ 7 ساعات
هو وراه راكب فوق الدوريه
شكل العسكري خايف منه
اطرحه ثم عطه لين تهمد عظامه ثم حط الكلبش وشله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35229 ] نشر منذ 7 ساعات
الله ينهى عنه ولا يبلانا , آمين ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 7 ساعات
يحليله الله يشفى مرضى المسلمين اكيد مجاب لها المسكين النفسيه الا الغثاء والكرف😁مع الآسف البعض يحملون السواقين و الخادمات فوق طاقتهم ويسيئون معاملتهم وكآنهم مو بشر حرام😣واخرتها اطفالهم ضحاياهم من الساطوركفانا الله الشر😊
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 6 ساعات
تلاقيه متعاطي حاجه ومو داري عن نفسه … بكره يصحى ويفوق في السجن ان شاء الله😊
وليد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 ساعات
لا مو متعاطي
الامراض النفسيه كثرت بشكل فضيع . والسبب معروف البعد عن الفطره
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 6 ساعات
ممكن يكون كلامك صحيح يااخ وليد ولكن واضح انه سواق عند عيله يعني السؤال اللي في بالي.. هالعيله مالاحظته ماشافو انه مو طبيعي وانه مريض نفسي ويتصرف تصرفات غير طبيعيه ؟!! عشان كذا تحليلي انه متعاطي شي افقده السيطره يعني كان طبيعي ومجرد ماتعاطى اشتغل الجنان عندو
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 5 ساعات
.. الله المستعان ..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14901 ] نشر منذ 5 ساعات
استغفر الله العظيم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5180 ] نشر منذ 5 ساعات
استغفر الله العظيم
نجم حسمى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
غصب يجيه أظطراب لأنه سواق ومايدري متى يرحله كفيله بعد السماح بقيادة المرأه .
ملاحظة .
كأنه في المقطع يقول ابغا اموت على الأسلام وخصوصا اذا كان أسلامه أثناء تواجده هنا . فبعضهم يشتري الأسلام ويبيع أهله فعودته لها أثار سلبية على حياته أيضا .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان صحيح😊انا اعرف وحده عندهم سواق تبع اهل زوجها قلت لها كلمي زوجك يخليه يعتنق الآسلام او يو ديه دار اعتناق الاسلام وزي كذا هي كلمه زوجها بعد فتره وكلمه يقول مقدر اسلم لاني اذا رديت بلدي وﻵهلي بيذبحون عشاني اسلمت الله المستعان😢
قوقاز[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات
جننو طلعو في قرون من كافي لزواج لمدرسة لخياط لسوق وسب وشتم ولا يريحو أكيد بيفصل
فارس الغامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفرالله العظيم
الله يشفيه ويعافيه
ويرحمنا برحمته
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 44 دقيقة
*طيب!! كيف تمكن من سحب المسدس من العسكري وأطلق عليه وربي سلم ولطف؟!!*
معقولة عساكر ما عرفوا كيف يتعاملوا مع السواق والله مصيبة بجد..