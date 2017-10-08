” شرطة الرياض ” تكشف تفاصيل حادثة فيديو المقيم الهندي ومقاومته للدوريات الأمنية

عادل الحربي(صدى):

أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً كشفت فيه تفاصيل حادثة المقيم الهندي، ومقاومته رجال الأمن، التي تم تداول مقاطع فيديو لها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغًا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله (27 عامًا – هندي الجنسية – يعمل بمهنة سائق) الانتحار.

وأضاف تم على الفور انتقال الفِرق لموقع البلاغ، وشوهد الوافد في حالة هستيرية؛ اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته، وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات – ولله الحمد -، وتقديم الخدمات الإسعافية له. وبعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وقال: جرى إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.