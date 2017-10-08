وزير التعليم يكشف الدليل التنظيمي لـ ” ساعة النشاط “
كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الأحد، كل ما يتعلق بساعة النشاط الإضافية، بعد نشره الدليل التنظيمي لها، على حسابه في ” تويتر ” ، متمنياً للطلاب والمعلمين التوفيق والمتعة والفائدة.
وذكر الدليل أن تهيئة المقرات اللازمة لتنفيذ النشاط من مسؤولية المدرسة، موضحا أنها ليست مرتبطة بمرفق دراسي محدد، وإنما شملت الصف الدراسي والملاعب والساحات المناسبة والصالات الرياضية والقاعات والمختبرات وقاعة التدريب ومعامل الحاسب والمسرح والمكتبة ومرافق أخرى داخل المدرسة.
وأوضح الدليل أهداف حصة النشاط، وهي بناء الشخصية وتنمية القيم والاهتمام بميول الطلبة، تعزيز دور المقرر الدراسي، التواصل مع الأسرة والمجتمع، تفعيل المناسبات الوطنية واستثمارها في خدمة العملية التعليمية، صقل مواهب الطلبة المتميزين.
وبيّن الدليل أن تنفيذ حصة النشاط يجب أن يكون أثناء اليوم الدراسي، وليس في أوله أو آخره، محددا مجالات النشاط خلال الحصة، وفق مكونات الشخصية، مع توضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، وتحديد ضوابطه وتنظيم تنفيذ حصته في المدرسة.
وحدّد مكونات الشخصية بأنها الجوانب القيمي والمعرفي والحركي والوجداني والاجتماعي، في حين تشمل برامج النشاط الثقافة والفنون والرياضة والصحة والعلوم والأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والمهارات والأعمال.
وبين أن هناك مشروعات ذات أولوية على المستوى الوطني؛ كالاحتفال باليوم الوطني، والمحلي؛ بعمل خطة نشاط على مستوى الإدارة، والمدرسي؛ كتلبية احتياجات الطلبة، معرّفًا بمصادر تخطيط وبناء برامج النشاط وعناصرها الأساسية، وخطوات التنفيذ ومسؤوليته والنواتج المتوقعة، مع إعطاء مثال لكل بند منها.
((دغريري ))[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
الموضوع أصبح واضح جداً
تحدي
الوزارة ضد المعلم والضحية أبنائنا الطلاب
ياجماعة الخير يوجد مدارس إلى الآن مناهجها واقفة بسبب عجز في المعلمين
اللي يصير مهزلة وبهرجة الموضوع أكبر من انه حصة نشاط
واكاد أجزم اللي وراه شخص له شأن قوي جداً
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
تهم الصقت بالمعلمين تبناها الإعلام وحققت نجاح باهر في التأثير على المجتمع واصبحوا يطالبون بإسقاط مزايا المعلم أو تدميره والا أبالغ
علي ..[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 33 دقيقة
اشغلتونا واخرتم عيالنا وصرنا مربوطين عند المدارس ننتظرهم حتى الساعة 2 ظهرا حسبنا الله ونعم الوكيل
فيصل[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 29 دقيقة
بعض المدارس يبدأ عندهم الطابور الصباحي 6:45 والانصراف الساعة 2 ظهرا طيب كذا اصبح الدوام اكثر من 7 ساعات واحنا نسمع انه نظاما ما يتجاوز الدوام 7 ساعات
زائر[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 12 دقيقة
اقترح ان يتضمن زمن اداء صلاة الظهر الي حصة النشاط نصف ساعة مع شرح لبعض الايات الكريمه و السيره النبويه وشكرا .