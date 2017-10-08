وزير التعليم يكشف الدليل التنظيمي لـ ” ساعة النشاط “

طلال الغامدي(صدى):

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم الأحد، كل ما يتعلق بساعة النشاط الإضافية، بعد نشره الدليل التنظيمي لها، على حسابه في ” تويتر ” ، متمنياً للطلاب والمعلمين التوفيق والمتعة والفائدة.

وذكر الدليل أن تهيئة المقرات اللازمة لتنفيذ النشاط من مسؤولية المدرسة، موضحا أنها ليست مرتبطة بمرفق دراسي محدد، وإنما شملت الصف الدراسي والملاعب والساحات المناسبة والصالات الرياضية والقاعات والمختبرات وقاعة التدريب ومعامل الحاسب والمسرح والمكتبة ومرافق أخرى داخل المدرسة.

وأوضح الدليل أهداف حصة النشاط، وهي بناء الشخصية وتنمية القيم والاهتمام بميول الطلبة، تعزيز دور ‏المقرر الدراسي، التواصل مع الأسرة والمجتمع، تفعيل المناسبات الوطنية واستثمارها ‏في خدمة العملية التعليمية، صقل مواهب الطلبة المتميزين. ‏

وبيّن الدليل أن تنفيذ حصة النشاط يجب أن يكون أثناء اليوم الدراسي، وليس في أوله أو آخره، محددا مجالات النشاط خلال الحصة، وفق مكونات الشخصية، مع توضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، وتحديد ضوابطه وتنظيم تنفيذ حصته في المدرسة.

وحدّد مكونات الشخصية بأنها الجوانب القيمي والمعرفي والحركي والوجداني والاجتماعي، في حين تشمل برامج النشاط الثقافة والفنون والرياضة والصحة والعلوم والأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والمهارات والأعمال.

وبين أن هناك مشروعات ذات أولوية على المستوى الوطني؛ كالاحتفال باليوم الوطني، والمحلي؛ بعمل خطة نشاط على مستوى الإدارة، والمدرسي؛ كتلبية احتياجات الطلبة، معرّفًا بمصادر تخطيط وبناء برامج النشاط وعناصرها الأساسية، وخطوات التنفيذ ومسؤوليته والنواتج المتوقعة، مع إعطاء مثال لكل بند منها.