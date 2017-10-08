إطلاق نار على بائع ذهب في عنيزة
تبحث الجهات الأمنية في عنيزة عن شخص مجهول ارتكب جريمة إطلاق أعيرة نارية على بائع بمحل في سوق الذهب اليوم (الأحد)، وتمكن من الهرب.
وقالت مصادر إن المصاب بصحة جيدة، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات الأمنية بحثها للعثور على الجاني وكشف ملابسات الحادثة.
الحربي[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 58 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، هالأيام هذي باريس عاصمة فرنسا كلها إرهاب وإطلاق نار، لكن تنتقل عدوى الاٍرهاب وإطلاق
النار ل(( باريس نجد)) محافظة عُنيزة ، هذا أمر مرفوض تماماً ولايمكن أن نقبله ، ويجب أن نلقي القبض على هذا
المجرم الإرهابيالليلة قبل بكرة وننفذ فيه حكم الله وأن نقتله ونقطع دابره ؛ لأن باريس نجد منهجها الشريعة
الإسلامية (( القرآن الكريم والسنة النبوية )) وباريس فرنسا – والعياذ بالله منهم منهجهم الضلال .
يبلغ أمرنا هذا للجهات الأمنية المعنية؛ للقبض على هذا الإرهابي على وجه السرعة وقطع راْسه ؛ لتخليص البلاد
والعباد من شره وإعادة الأوضاع الأمنية لمسارها الطبيعي والحفاظ على أرواح الآمنين من مواطنين ومقيمين.
بعون الله ، نحن :
الحربي
مع وافر المحبة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35221 ] نشر منذ 28 دقيقة
ان شاء الله سيقدم للعداله وينال عقابه ,,
رعد ***[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 دقيقتين
شياب عنيزة لايوصلوا لهذه الدرجة بالاجرام فيهم نخوة لعله دخيل على البلد