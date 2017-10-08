إطلاق نار على بائع ذهب في عنيزة

عادل الحربي(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في عنيزة عن شخص مجهول ارتكب جريمة إطلاق أعيرة نارية على بائع بمحل في سوق الذهب اليوم (الأحد)، وتمكن من الهرب.

وقالت مصادر إن المصاب بصحة جيدة، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات الأمنية بحثها للعثور على الجاني وكشف ملابسات الحادثة.