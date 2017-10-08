ارتفاع أسعار الزبد يهدد صناعة البسكويت الشهيرة في اسكتلندا
تواجه صناعة البسكويت الشهيرة في أسكتلندا ولا سيما البسكويت الهش، والتي تسهم بحصة كبيرة في الاقتصاد، تهديدا حقيقيا بسبب زيادة أسعار الزبد إلى مستوى قياسي.
وقال أمين مجلس الوزراء للاقتصاد الريفي فيرجوس أوينج إنه يتم استكشاف سبل بهدف تخفيف الضغط على المنتجين لمواجهة النقص في هذا المكون الأساسي في صناعة البسكويت الأسكتلندي الشهير في العالم.
وستقوم منظمة الزراعة الاسكتلندية بإجراء دراسة جدوى عاجلة لبحث فرص الشراء الجماعي والتخزين لزيادة المبيعات، كما ستنظر الدراسة في إمكانية التنبؤ بنشاط السوق في المستقبل للتخفيف من آثار التقلبات على القطاع الذي يشكل جزءا كبيرا ومتناميا في الاقتصاد الاسكتلندي.
وأشار المسؤول الاسكتلندي إلى أن أسعار الجملة للزبد تضاعفت من بداية العام الجاري حيث وصلت إلى مستوى قياسي مما يؤثر على صناعة بسكويت الزبد الهش.
يذكر أن الزبدة تعتبر مكونا رئيسيا يدخل في صناعة المخبوزات الهشة والحلويات والكعك في أسكتلندا والتي تصنع تقليديا من الدقيق والسكر والزبد.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35228 ] نشر منذ 5 ساعات
اوكيه .. اندر ستود ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19773 ] نشر منذ 5 ساعات
افا يا ذا العلم وانا اقول ليش ارتفع سعر الزبده
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2622 ] نشر منذ 3 ساعات
من كثر مايحلبون البقر
نشفو ديودها من الحليب😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14894 ] نشر منذ 3 ساعات
تنفع غالباً للحلويات 😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه❤والله تذكرتك يامحرومتي❤قبل امس صبحني الجوع😊واسوي زبده وخبز وحليب قبل اذان الفجر وافطر بهابعد الصلاه😁😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5146 ] نشر منذ 2 ساعتين
تنفع بعلومن واجد
الله يديمها نعمه
استخداماتها كثيره
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
انا رأيي يغلون اسعار الشيبس والشكولا لان اضرارها اكثر من فوايدها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههه لاياناقده❤لا تقولين الشكولا😢 صديقتي😂😊الشيبس عادي اطلبيهم يرفعونه لو بمليون😂😁😊
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله انا اعشق الشكولا والشيبس ومااقااااووووم 💔😢 بس يمكن لوووو رفعو سعره نخفف منه 😅
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5048 ] نشر منذ 26 دقيقة
طـــــــــــــ🍪🥐🥞🥙🍫ـــــــــــــــيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههه😊صدقتي بذي😁
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5146 ] نشر منذ 8 دقائق
صح
عليك
ياناقده