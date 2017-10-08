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ارتفاع أسعار الزبد يهدد صناعة البسكويت الشهيرة في اسكتلندا

ارتفاع أسعار الزبد يهدد صناعة البسكويت الشهيرة في اسكتلندا
إدنبرة(صدى):

تواجه صناعة البسكويت الشهيرة في أسكتلندا ولا سيما البسكويت الهش، والتي تسهم بحصة كبيرة في الاقتصاد، تهديدا حقيقيا بسبب زيادة أسعار الزبد إلى مستوى قياسي.

وقال أمين مجلس الوزراء للاقتصاد الريفي فيرجوس أوينج إنه يتم استكشاف سبل بهدف تخفيف الضغط على المنتجين لمواجهة النقص في هذا المكون الأساسي في صناعة البسكويت الأسكتلندي الشهير في العالم.

وستقوم منظمة الزراعة الاسكتلندية بإجراء دراسة جدوى عاجلة لبحث فرص الشراء الجماعي والتخزين لزيادة المبيعات، كما ستنظر الدراسة في إمكانية التنبؤ بنشاط السوق في المستقبل للتخفيف من آثار التقلبات على القطاع الذي يشكل جزءا كبيرا ومتناميا في الاقتصاد الاسكتلندي.

وأشار المسؤول الاسكتلندي إلى أن أسعار الجملة للزبد تضاعفت من بداية العام الجاري حيث وصلت إلى مستوى قياسي مما يؤثر على صناعة بسكويت الزبد الهش.

يذكر أن الزبدة تعتبر مكونا رئيسيا يدخل في صناعة المخبوزات الهشة والحلويات والكعك في أسكتلندا والتي تصنع تقليديا من الدقيق والسكر والزبد.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 35228 ] نشر منذ 5 ساعات

اوكيه .. اندر ستود ..

[ عدد التعليقات: 2622 ] نشر منذ 3 ساعات

من كثر مايحلبون البقر
نشفو ديودها من الحليب😅

[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههه❤والله تذكرتك يامحرومتي❤قبل امس صبحني الجوع😊واسوي زبده وخبز وحليب قبل اذان الفجر وافطر بهابعد الصلاه😁😊

[ عدد التعليقات: 5146 ] نشر منذ 2 ساعتين

تنفع بعلومن واجد

الله يديمها نعمه

استخداماتها كثيره

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة

انا رأيي يغلون اسعار الشيبس والشكولا لان اضرارها اكثر من فوايدها

[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 40 دقيقة

ههههه لاياناقده❤لا تقولين الشكولا😢 صديقتي😂😊الشيبس عادي اطلبيهم يرفعونه لو بمليون😂😁😊

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 28 دقيقة

والله انا اعشق الشكولا والشيبس ومااقااااووووم 💔😢 بس يمكن لوووو رفعو سعره نخفف منه 😅

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