ارتفاع أسعار الزبد يهدد صناعة البسكويت الشهيرة في اسكتلندا

إدنبرة(صدى):

تواجه صناعة البسكويت الشهيرة في أسكتلندا ولا سيما البسكويت الهش، والتي تسهم بحصة كبيرة في الاقتصاد، تهديدا حقيقيا بسبب زيادة أسعار الزبد إلى مستوى قياسي.

وقال أمين مجلس الوزراء للاقتصاد الريفي فيرجوس أوينج إنه يتم استكشاف سبل بهدف تخفيف الضغط على المنتجين لمواجهة النقص في هذا المكون الأساسي في صناعة البسكويت الأسكتلندي الشهير في العالم.

وستقوم منظمة الزراعة الاسكتلندية بإجراء دراسة جدوى عاجلة لبحث فرص الشراء الجماعي والتخزين لزيادة المبيعات، كما ستنظر الدراسة في إمكانية التنبؤ بنشاط السوق في المستقبل للتخفيف من آثار التقلبات على القطاع الذي يشكل جزءا كبيرا ومتناميا في الاقتصاد الاسكتلندي.

وأشار المسؤول الاسكتلندي إلى أن أسعار الجملة للزبد تضاعفت من بداية العام الجاري حيث وصلت إلى مستوى قياسي مما يؤثر على صناعة بسكويت الزبد الهش.

يذكر أن الزبدة تعتبر مكونا رئيسيا يدخل في صناعة المخبوزات الهشة والحلويات والكعك في أسكتلندا والتي تصنع تقليديا من الدقيق والسكر والزبد.