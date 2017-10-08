مقتل وإصابة 5 أشخاص في سقوط شجرة ماهوجني بماليزيا

كوالالمبور(صدى):

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة إثر سقوط شجرة ماهوجني على سيارتين في منطقة كوالا نيروز بإقليم تيرينجانو على الساحل الشرقي لماليزيا.

وذكرت صحيفة ” نيو ستريتس تايمز ” الماليزية على الموقع الإلكتروني، أن طالبا وسائق حافلة مدرسية صغيرة لقيا حتفهما على الفور إثر سقوط الشجرة، التي يعتقد أن عمرها يبلغ 30 عاما، بينما أصيب شخص ثالث كان معهما في السيارة بجروح بالغة، كما أصيبت سيدتان، كانتا في سيارة أخرى بجروح خطيرة، وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.