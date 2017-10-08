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وزير خارجية البحرين: المملكة أوجعت إيران

وزير خارجية البحرين: المملكة أوجعت إيران
نايف السالم(صدى):

كتب خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، معلقا على موقف المملكة العربية السعودية من تهديدات إيران للمنطقة العربية.

وقال خالد بن أحمد فى تغريدته: ” إيران تهدد ونصر الله ينبح وعملاؤها خائفون.. أوجعتهم السعودية باحترام العالم لقوة موقفها وصلابة إرادتها ومشروعها التطويرى الكبير ” ، مضيفا فى تغريدة أخرى: ” يعلم نصر الله وأشباهه العبيد بأن حفلة الاتفاق النووى قد انتهت وأُطفِئت أنوارها، فتراه وتراهم ينبحون فى حين تبحث عيونهم عن منفذ الهرب ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35215 ] نشر منذ 28 دقيقة

الحمد لله ،

,, الله يعز دولتنا ومن حالفنا ، ويذل اعدائنا ومن حالفهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 5090 ] نشر منذ 16 دقيقة

راس السعودي فوق
ابدآ ماينحني لمخلوق
طبع السعودي الجود
والخير فيه يزود
احبك ياوطن يا غالي
رفعت الراس فوق فالعالي

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