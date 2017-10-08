وزير خارجية البحرين: المملكة أوجعت إيران

نايف السالم(صدى):

كتب خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، معلقا على موقف المملكة العربية السعودية من تهديدات إيران للمنطقة العربية.

وقال خالد بن أحمد فى تغريدته: ” إيران تهدد ونصر الله ينبح وعملاؤها خائفون.. أوجعتهم السعودية باحترام العالم لقوة موقفها وصلابة إرادتها ومشروعها التطويرى الكبير ” ، مضيفا فى تغريدة أخرى: ” يعلم نصر الله وأشباهه العبيد بأن حفلة الاتفاق النووى قد انتهت وأُطفِئت أنوارها، فتراه وتراهم ينبحون فى حين تبحث عيونهم عن منفذ الهرب ” .