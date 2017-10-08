وزير خارجية البحرين: المملكة أوجعت إيران
كتب خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، معلقا على موقف المملكة العربية السعودية من تهديدات إيران للمنطقة العربية.
وقال خالد بن أحمد فى تغريدته: ” إيران تهدد ونصر الله ينبح وعملاؤها خائفون.. أوجعتهم السعودية باحترام العالم لقوة موقفها وصلابة إرادتها ومشروعها التطويرى الكبير ” ، مضيفا فى تغريدة أخرى: ” يعلم نصر الله وأشباهه العبيد بأن حفلة الاتفاق النووى قد انتهت وأُطفِئت أنوارها، فتراه وتراهم ينبحون فى حين تبحث عيونهم عن منفذ الهرب ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35215 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمد لله ،
,, الله يعز دولتنا ومن حالفنا ، ويذل اعدائنا ومن حالفهم ,, آمين ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5090 ] نشر منذ 16 دقيقة
راس السعودي فوق
ابدآ ماينحني لمخلوق
طبع السعودي الجود
والخير فيه يزود
احبك ياوطن يا غالي
رفعت الراس فوق فالعالي