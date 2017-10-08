تصرف غريب لإرهابي ” قصر السلام ” بجدة قبل الهجوم بيومين
كشف مصدر مقرب من عائلة الإرهابي، منصور العامري، الذي تمت تصفيته خلال هجومه على قصر السلام في جدة، أنه، وقبيل جريمته بيومين، أخذ زوجته الحامل، وذهب لقرية بجانب الليث، وأجلسها هناك، في نية مبيتة على ما يبدو لما سيقوم به.
وأضاف أنه لم تظهر أي ” علامات تطرف ” على منصور العامري قبيل أن تتفاجأ عائلته بصورته، وهو ملقى على الأرض مضرجاً بدمائه في صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن منصور العامري متزوج من فترة ليست بعيدة ولديه ابنة صغيرة، وينتظر مولوده الثاني. ولم يسافر من قبل خارج #السعودية لأي دولة بحسب معرفة المصدر، وليس من محبي السفر والتنقل، حيث انتقل للعيش في جدة مع عائلته من فترة طويلة من إحدى القرى التابعة لمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
9[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 13 ساعة
حسبي الله عليه ونعم ألوكيل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19773 ] نشر منذ 12 ساعة
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 12 ساعة
عســـــــــاه فــي نــار جهـــــنم .🔥🔥🔥.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35229 ] نشر منذ 12 ساعة
ويش ذنب طفلتك تيتمها ، والثاني جنين ,, فجعت اهلك وزوجتك ,,؟
,, لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله لايبلانا فيما أُبتليت به ، ويحفظنا من نزغات الشياطين وتوهيماتهم ,, آمين ,,
مطــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 12 ساعة
صراحة لا دخان بلا نار , لن يتحول احدهم الى ارهابي دموي بين ليلة وضحاها وبلا مقدمات , وذويه اول من ينكر عادة علمهم بان ابنهم له سوابق في العنف او ان له ميول اجرامية , وكذلك حدث مع سفاح لاس فيجاس كل معارفه انكرو علمهم بميوله الاجرامية , الا اذا كان احدهم قد اخترع طريقة لبرمجة عقول البشر بمجرد مكالمة تلفونية او مشاهدة مقطع فديو كما يحدث في افلام ومسلسلات الخيال العلمي
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 11 ساعة
الاخ مطر يمتاز اصحاب السلوك الاجرامي بمهارة اخفاء الاهتمام والميول وهذا ينشأ حينما يبدأ الفرد في الاهتمام والإعجاب خاصة حين يكون السلوك مخالف لعادات المجتمع او خارج نطاق القانون
فهو يخفى ماينوي القيام به وخاصة عن اقرب المقربين اليه
وهذا ما تمتاز به الجماعات التكفيرية والارهابية
قوقاز[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 11 ساعة
يمكن مسحور
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5180 ] نشر منذ 10 ساعات
حسبي الله عليه ونعم ألوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 ساعات
الي يقولون مسحور يعني هالسحر الخبيث مايصيب الا السعوديين ليش مايصيب جيراننا الإماراتيين والكويتيين !! المفكرين والمثقفين والعلماء مقصرين جدًا في البحث عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الشخص ينقلب مابين عشية وضوحها مفترس شرير ضد مجتمعه وناسه وأهله وأصدقائه ، الحرب على الاٍرهاب لا تعتمد على الحلول الامنيه فقط الحل الأمني لوحده مثل الذي يقطع راس الشجره او نصفها وماتلبث الا ونمت من جديد وظهرت كما كانت ،، أتمنى ان تدرس هذه المشكلة من المفكرين والمثقفين واساتذة الجامعات والعلماء والتوصل الى السبب الحقيقي وهذا يعتبر اهم شي في الحرب على الاٍرهاب معرفة اسبابه والقضاء عليها اضافة الى الحل العسكري
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2943 ] نشر منذ 10 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
الغريب الى الان ماسمعت ان داعش تبنى هذا الفعل الاجرامي
والله شي عجيب كيف يتجرأ على سفك دماء ابرياء ويستحلها
العدناني[ عدد التعليقات: 1715 ] نشر منذ 10 ساعات
إن دل على هذا فإنما يدل على خطر فكر الارهاب وعلى أنه لا يتجاوز عنه ولا يستقل خطره
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 10 ساعات
ممكن يكون تحت تأثير مخدرات
امووووو[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 10 ساعات
الى نار جهنم وبءس المصير
الحيوانات اشرف من هذول المجرمين
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 8 ساعات
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ورجال أمننا وشعبنا كافة من كيد كل حاسد وعدو متربص .
المشعفل[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 8 ساعات
يقول الخبر لم يسبق أن سافر أو أن ينتمي إلى فئه أو له سوابق من وجهة نظري تحليلي انه ربما ضاقت به الدنيا بما رحبت أو أنه مديون والديون مغرقه راسه يا اخوان ناس معها ملايين ومبسوطه وتستلم ضمان ومنح ملكيه وشرهات وعوايد سنويه ومناخ عاد المناخ هذا ما أعرف كيف طريقته ولا قد سمعت به إلا قريب ولا أدري ايش يعني اللهم لا حسد وتضايق الناس اللي على قد حالها واللي مامعها شي في المدارس والمستشفيات الحكوميه والأسواق الرخيصه و..و… الخ أعوذ بالله اتقوا الله .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 7 ساعات
حسبي الله على من أوصله الا هذه المرحلة ناس ملايين توزع لبليس وبو خميس وناس ملاليم٠
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 6 ساعات
مو شرط يسافر لاي بلد .. ممكن يكون من المتطرفين او من الارهابيين والدواعش ويتواصل معاهم بالإنترنت..!!! ممكن كل شي جايز
فيصل[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 6 ساعات
فين يشتغل مع من يمشي وين يجلس مين يكلم بالجوال تحليل دم هذي خيوط توصل للعلم
فيصل[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 6 ساعات
اعتقد فيه محققين كفو اتوقع قد عرفو عنه كل شي ولا كن مصلحة التحقيق تقتضي عدم الافصاح