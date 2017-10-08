ضمادة إلكترونية تساعد في التئام الجروح المزمنة
نجح علماء أمريكيون في تصميم ضمادة ” ذكية ” ، أسرع وأكثر فعالية من الضمامات التقليدية في شفاء الجروح، بل ويمكنها توفير توصيل الدواء بجرعات ضئيلة ومنتظمة، اعتمادا على مرحلة الجرح ونوعه .. وقد تولدت فكرة الضمادة “الذكية” في إطار الحاجة إلى إيجاد علاجات أكثر فعالية وكفاءة وسرعة في توصيل الدواء، فضلا عن التئام الجروح المزمنة في ظل تكلفة قليلة.
وأظهرت الدراسة أن الجروح المزمنة – بما في ذلك القرحة الوريدية، قرح مرض السكر، تشكل تحديا خاصا للعلاج بسبب الآلية البيولوجية المعقدة التي تميزها.
فقد قام العلماء في جامعة ” نبراسكا لينكولن ” الأمريكية بتطوير الضمادة ” الذكية ” بالتعاون مع علماء في كلية الطب جامعة ” هارفورد ” في بوسطن، و ” معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ” .. وفي الدراسة الحديثة – التي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة ” المواد الوظيفية المتقدمة – تفاصيل سلسلة من التجارب التي عكفت على اختبار فوائد هذه الضمادة.
ولا يتعدى حجم الضمادة الذكية حجم طابع البريد، وتتكون من ألياف موصلة كهربائيا ويمكن التحكم فيها عن بعد بواسطة الهاتف الذكي أو جهاز لاسلكي أو بلوتوث آخر .. ويمكن تحميل الألياف المغلفة مع مادة هلامية والمياه، والأدوية المختلفة، اعتمادا على احتياجات الجرح.
وفي إحدى التجارب المفصلة في الدراسة، طبق الباحثون الضمادة الإلكترونية المحملة بعامل نمو الأنسجة على الفئران، وضمادة طبيعية ” جافة ” ، وأظهرت التجربة أن الضمادة الذكية ساعدت الفئران على إعادة نمو ثلاثة أضعاف الأنسجة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5079 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتها عندي قبل 7 سنين😊😁انجرحت اصبعي برمضان جرح قوي😂من سكين ورحت مستوصف الحاره وحلوني للمستشفى لازم خياطه خذيت التحويل ورديت البيت😁والف عليها شاش لين جبرها الله❤😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19758 ] نشر منذ 1 ساعة
ياقلبي يا جنوبيه الله يكتب اجرك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5029 ] نشر منذ 57 دقيقة
شــي مِنــــــــــــتاز .👍🏽.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5029 ] نشر منذ 53 دقيقة
ماتشــوفين شَـــر يخيتي جنو بيه قحطانيه والحمد لله على سلامتك .💉💊💉😊.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5079 ] نشر منذ 33 دقيقة
تسلمين محرومتي❤خلاص نسيت حزنهافديتك❤ بس والله اهملتهاذاك الوقت وارد اطبخ واشتغل وكانت تنزف لولاالله ثم علاجي لها بربط الشاش😁😂 بس عنيده انا😁😣 والحياه يبي لها درعمه😁😂😊 الله يسلمك ياخوي راعي الددسن😊
جميل[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله انا ما انصح احد ينجرح ما يروح للمستشفى
انا انجرحت مره وما رحت للمستشفى بحجه أنه جرح بسيط وبعد ثلاثة ايام تلوث الجرح وكان بروح اصباعي لولا لطف الله له الحمد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5079 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يحفظ الجميع ياخوي ماتشوف شر😊والله يستر علينا جميع انا احيان توجعني وتسخن بشكل كامل اليد واقول يمكن الجرح هو السبب😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14880 ] نشر منذ 7 دقائق
لا الحمد لله بسيطه جوجو أجر لك إن شاءالله 💜
يا كثر المواقف اللي كذا بس لا بد من وجود حقيبة اسعافات اوليه بالبيت والله وجودها ضروري ,,