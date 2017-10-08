” كارمات ” الفرنسية تجري أول عملية زرع قلب في كازاخستان

أستانة(صدى):

يقوم المسئولون في شركة ” كارمات ” الفرنسية المتخصصة في إنتاج القلوب الصناعية، بإجراء أول عملية زرع قلب خارج فرنسا لرجل من كازاخستان، بعد أن أستأنفت نشاطها في مايو2017، بعد ستة أشهر من توقف نشاطها بسبب وفاة الحالة الثالثة التي خضعت لزراعة قلب صناعي.

وكانت الشركة الفرنسية قد حصلت على موافقة من “الوكالة الوطنية لزرع القلب الصناعي” التابعة ” لمركز القلب ” في مدينة ” أستانا ” في كازاخستان .. ويعد هذا المركز الطبي، أحد المراكز الرائدة في الدراسات الإكلينيكية لعلاج القلب ومرجعا علميا عالميا لكل المعلومات الخاصة بالقلب الصناعي، حيث تم إجراء ما يقرب من 15 عملية زرع قلب صناعي في عام 2016.

ويستعد حاليا عدد من المرضى الذين هم بحاجة إلى عمليات زرع قلب صناعي لإجراء هذة الجراحات تحت إشراف شركة ” كارمات ” الفرنسية.