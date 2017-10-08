بالفيديو.. قائد حافلة يعرض حياة طالبات للخطر

محمد بن طحيطح (صدى):

وثّق مقطع فيديو تهور قائد حافلة نقل الطالبات بطريق لزمة أحد رفيدة، لمحاولته تجاوز آخر في منعطف خطير، وكاد أن يصطدم بإحدى السيارات المقابلة .

وطالب عدد من المواطنين بالبحث عن السائق ومحاسبته من قبل الشركة والجهات الأمنية نتيجة هذا التهور الذي كاد أن يفتك بأرواح الطالبات وتعريضهن للخطر.

وأظهر مقطع الفيديو المنافسة الخطيرة بين السائقين على الطريق الضيق والمنعطف الخطر، كما طالب الكثير من أولياء أمور الطالبات بعدم توظيف الشباب المراهقين حيث لوحظ هذا العام أن هناك عددًا من الشباب يقودون الحافلات ولا يقدرون مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.