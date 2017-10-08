بالفيديو.. قائد حافلة يعرض حياة طالبات للخطر
وثّق مقطع فيديو تهور قائد حافلة نقل الطالبات بطريق لزمة أحد رفيدة، لمحاولته تجاوز آخر في منعطف خطير، وكاد أن يصطدم بإحدى السيارات المقابلة .
وطالب عدد من المواطنين بالبحث عن السائق ومحاسبته من قبل الشركة والجهات الأمنية نتيجة هذا التهور الذي كاد أن يفتك بأرواح الطالبات وتعريضهن للخطر.
وأظهر مقطع الفيديو المنافسة الخطيرة بين السائقين على الطريق الضيق والمنعطف الخطر، كما طالب الكثير من أولياء أمور الطالبات بعدم توظيف الشباب المراهقين حيث لوحظ هذا العام أن هناك عددًا من الشباب يقودون الحافلات ولا يقدرون مدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35229 ] نشر منذ 13 ساعة
ادبوه ,,
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 13 ساعة
همه الخمس مئات اخر الشهر
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5728 ] نشر منذ 13 ساعة
متى بس يصدر قرار تأنيث حافلات الطالبات
لست محرومة ولي ربا رحيم[ عدد التعليقات: 19773 ] نشر منذ 13 ساعة
ألله يهديهم
البغبغ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
كل سنة مع بداية العام الدراسي
نفس الهبر ونفس الخافلة ونفس الباص ونفس الفديو 😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يهديهم ويسترعلى عباده