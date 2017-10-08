لشباب دائم لقلبك.. احرص على تناول الخضراوات الورقية

نيويورك(صدى):

إذا رغبت في الحفاظ على قلبك شابا، فما عليك سوى إدراج الخضراوات الورقية في النظام الغذائي اليومي لتحقيق هذا الهدف الهام.

ووفقا لأحدث الأبحاث الطبية التي أجريت في جامعة ” نيويورك ” ، وجد أن فيتامين ” ك ” المتواجد في أوراق السبانخ، القرنبيط، يسهم بصورة مباشرة في الحفاظ على وظائف القلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الدراسة الحديثة من أن عدم كفاءة القلب في ضخ الدم قد تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة .. فكلما ارتفعت مستويات استهلاك فتيامين ” ك ” كلما تراجعت مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة .. كما أكدت الدراسة دور فيتامين ” ك ” في تنشيط بروتين هام في الحفاظ على حجم القلب.

وقد عكف الباحثون في هذه الدراسة على تحليل حالة وبيانات 766 مراهقا من الأصحاء تراوحت أعمارهم ما بين 14- 18 عاما .. وقد تم قياس طبيعة الغذاء ومدى مزاولتهم للنشاط الرياضي على مدى سبعة أيام متواصلة عن طريق الإستعانة بأجهزة الفحص الذاتي وقياس التسارع .. وقد تم التحقق من سلامة القلب ووظائفه عن طريق إجراء مسح بالموجات الفوق الصوتية.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن استهلاك كميات كافية من فيتامين ” ك ” يحافظ على حجم وكفاءة البطين الأيسر وقدرته في ضخ الدم اللازم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.