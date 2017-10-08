زعيم كوريا الشمالية يرقي شقيقته الصغرى لتولي منصب بالدولة

بيونج يانج(صدى):

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قام بترقية شقيقته الصغرى كيم يو جونج لتولى منصب أعلى في الدولة ذات الحزب الواحد.

وأفادت وسائل الإعلام بأن تعيين كيم يو جونج بالإضافة ثلاثة أعضاء ” عضوا مناوبا ” بالمكتب السياسي، وذلك خلال اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم أمس السبت في بيونجيانج.

وتعد اللجنة المركزية أحد اللجان القيادية بالحزب، وتتألف من المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة تنفيذية، بالإضافة إلى السكرتارية.

وتشير وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أن كيم يو جونج تبلغ من العمر 30 عاما.

ويشار إلى أنه منذ أن ورث كيم جونج أون الحكم من والده عام 2011، قام الزعيم الكوري الشمالي بتعيين شقيقته الصغرى في عدة مناصب من أجل تعزيز موقف الأسرة داخل قيادة البلاد.