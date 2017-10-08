تكييف ملعب ” الجوهرة ” بـ 120 مليون ريال

ماجد محمد(صدى):

كشفت قنوات برو سبورت عبر برنامجها ” آخر شوط ” ، أن مبلغ تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يتجاوز حاجز الـ 120 مليون ريال.

وبحسب ما ذكره رياض المزهر، مراسل البرنامج، فإن المبلغ المتوقع لتكييف ملعب ” الجوهرة المشعة ” سيصل لـ 120 مليون ريال.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد كلَّف قبل نحو أسبوع لجنة لدراسة الآلية المناسبة لتكييف الملعب، على أن تقدَّم الدراسة خلال 30 يومًا.

كما أشار المزهر إلى أن الهيئة العامة للرياضة ستصبح هي المسؤولة عن إدارة الملعب، الذي يقع حاليًا تحت إدارة شركة أرامكو (منفذة المشروع).