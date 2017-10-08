تكييف ملعب ” الجوهرة ” بـ 120 مليون ريال
كشفت قنوات برو سبورت عبر برنامجها ” آخر شوط ” ، أن مبلغ تكييف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يتجاوز حاجز الـ 120 مليون ريال.
وبحسب ما ذكره رياض المزهر، مراسل البرنامج، فإن المبلغ المتوقع لتكييف ملعب ” الجوهرة المشعة ” سيصل لـ 120 مليون ريال.
وكان تركي آل الشيخ، رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد كلَّف قبل نحو أسبوع لجنة لدراسة الآلية المناسبة لتكييف الملعب، على أن تقدَّم الدراسة خلال 30 يومًا.
كما أشار المزهر إلى أن الهيئة العامة للرياضة ستصبح هي المسؤولة عن إدارة الملعب، الذي يقع حاليًا تحت إدارة شركة أرامكو (منفذة المشروع).
مغرد[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
M-512[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخسارة الفلوس بس على لعبة طائشة ومضيعة للوقت هاالحين بعد حنا على أبواب الشتاء وهم تكييييف ههخخ ،انا اتمنى الله فلوس اعدل انفي المنكسر عطوني بس 50 الف بس.
تركي ابو جود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 دقائق
نحسبها
٦٠ الف كرسي × ٩٠٠ قيمة المكيف الواحد = ٥٤ مليون ( مكيف لكل كرسي ) ما تجي نضيف
٦٠ الف ايباد × ٥٠٠ قيمة الواحد = ٣٤ مليون كمان ما تجي
نضيف كرسي مساج لكل كرسي ٥٣٥ تطلع ٣٢ مليون
كذا صح👍✊