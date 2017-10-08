إصابة 9 أشخاص في مضاربة بجوار محكمة التنفيذ بحفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

ذكرت مصادر أنه وقعت مضاربة كبيرة عند محكمة التنفيذ في محافظة حفر الباطن اليوم الأحد، أدت إلى وقوع إصابات نُقلت إلى مستشفى الملك خالد بالمحافظة، الذي أعلن حالة الطوارئ.

وأوضحت المصادر إن بعض المتشاجرين استخدموا أسلحة وحدث إطلاق نار في محيط الحادثة، ما تسبب بوقوع إصابات لتسعة أشخاص.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، حيث قبضت على عدد كبير من المتورطين، ولم تتبين بعد أسباب المشاجرة، في ظل تضارب الأنباء حولها.