وصول جثمان الشهيد الخزمري لـ ” الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل محافظ العقيق غلاب بن غالب ابوخشيم بمطار الملك سعود بالباحة جثمان الشهيد العريف احمد بن عبدربه بن عبدالله الخزمري الزهراني من سكان قرية الفصيله بالمندق والذي استشهد دفاعاً عن وطنه بميدان الشرف والبطولة بنجران.

ونقل محافظ العقيق التعازي والمواساة لذوي الشهيد داعياً المولى بان يرحمه ويتقبله من الشهداء، مؤكدا بأن الجميع يقدر ما يقوم به جنود الوطن من تضحيات في سبيل عزة ورفعة وطنهم.

و أكد والد الشهيد ان ابنه أنتقل إلى رحمة الله وهو يدافع عن وطنه والحمد لله على قضاء الله وقدره ونسأل الله النصر على أعداء وطننا، مؤكدا ان الكل يفدي الوطن بروحه.

يذكر بأن الشهيد كان يعمل بقطاع البرية بنجران ومتزوج قبل عامين ويبلغ من العمر (30) عاما.