العثور على خاتم زواج بخزان سماد مفقود منذ 37 عاماً
في واقعة غريبة من نوعها ، عثر مزارع بمقاطعة ” خرونينجن ” بشمال هولندا على خاتم زواج في خزان السماد تبين أنه مفقود منذ 37 عاما من أحد المزارعين بمقاطعة ” نورد- برابنت ” بأقصى جنوب البلاد.
وقال برام هامينخا من قرية ” زودبروك ” بمقاطعة “خرونينجن” بأقصى الطرف الشمالي الشرقي من هولندا، إنه أثناء قيامه بتنظيف الجزء الداخلي من الخزان عثر على شيء يلمع تبين أنه خاتم زواج محفور عليه “ديني 28 -7- 60”.
وكتب نداء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفي بادئ الأمر باءت محاولة تعقب صاحب الخاتم بالفشل، ولكن تبين لاحقا أن الخاتم يخص أرملة تدعى ديني فان أورشوت ” 76 عاما ” من مقاطعة ” نورد- برابنت ” بأقصى جنوب هولندا بعدما نبهها أصدقاؤها إلى ذلك، وقد تذكرت أن الخاتم يخص زوجها الراحل الذي فقده في المزرعة قبل 37 عاما مضت.
وقال هامينخا في تصريحات إعلامية ، أن الخزان الذي عٌثر بداخله على الخاتم كان يستخدم سابقا في مقاطعة درينته شمال شرق البلاد على الحدود الألمانية وفي مقاطعة أوفرايسل بالجزء الأوسط من شرق البلاد قبل أن يتم نقله إلى مزرعته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35228 ] نشر منذ 12 ساعة
تذكري ايام زمان ياعجوز قريح ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5097 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههه😊امداه يذري😂😊
رااايق[ عدد التعليقات: 2756 ] نشر منذ 11 ساعة
!! هذه نفس القصة تقريباً .. مع بعض الأختلاف ..
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يقولون عام 1977م فيه سيدة بريطانية فقدت خاتمها في بحر كان بفرنسا وقد حزنت كثيراً تضايقت جداً …
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ولما رجعت لنفس البحر بعد عام وجدت سمكة نافقة على الشاطئ ….. بس ماحصلت الخاتم هههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5048 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههه😂. الله يسعدك يا أخ رااايق . والله إني حسبتك بتقول لِقت ألخاتم .💍😁.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2937 ] نشر منذ 4 ساعات
المشكله جوزها العود مات ومادرى انهم لقو الخاتم
هههههههههههههههه
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 9 دقائق
المال الحلال مايروووح .. 😎👍🏻