العثور على خاتم زواج بخزان سماد مفقود منذ 37 عاماً

أمستردام(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، عثر مزارع بمقاطعة ” خرونينجن ” بشمال هولندا على خاتم زواج في خزان السماد تبين أنه مفقود منذ 37 عاما من أحد المزارعين بمقاطعة ” نورد- برابنت ” بأقصى جنوب البلاد.

وقال برام هامينخا من قرية ” زودبروك ” بمقاطعة “خرونينجن” بأقصى الطرف الشمالي الشرقي من هولندا، إنه أثناء قيامه بتنظيف الجزء الداخلي من الخزان عثر على شيء يلمع تبين أنه خاتم زواج محفور عليه “ديني 28 -7- 60”.

وكتب نداء على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفي بادئ الأمر باءت محاولة تعقب صاحب الخاتم بالفشل، ولكن تبين لاحقا أن الخاتم يخص أرملة تدعى ديني فان أورشوت ” 76 عاما ” من مقاطعة ” نورد- برابنت ” بأقصى جنوب هولندا بعدما نبهها أصدقاؤها إلى ذلك، وقد تذكرت أن الخاتم يخص زوجها الراحل الذي فقده في المزرعة قبل 37 عاما مضت.

وقال هامينخا في تصريحات إعلامية ، أن الخزان الذي عٌثر بداخله على الخاتم كان يستخدم سابقا في مقاطعة درينته شمال شرق البلاد على الحدود الألمانية وفي مقاطعة أوفرايسل بالجزء الأوسط من شرق البلاد قبل أن يتم نقله إلى مزرعته.