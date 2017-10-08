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بالفيديو .. عجوز تطيح بالفتيات للإمساك بباقة زهور ألقتها العروس

بالفيديو .. عجوز تطيح بالفتيات للإمساك بباقة زهور ألقتها العروس
بيروت(صدى):

أطاحت امرأة عجوز ، بعدد من الفتيات للإمساك بباقة زهور لحظة إلقائها عروسا لصديقاتها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لإلقاء باقة الزهور، حيث وقفت خلفها الكثير من الفتيات، وعندما رمت العروس الزهور هرعت امرأة عجوز من وسط الفتيات وتمكنت من إمساك الزهور وسط صدمة ودهشة الجميع، ووقفت بجانب العروس والتقطت الصور معاها.

له يا حجة… 😂😂😂

Posted by ‎احلى سلبات لبنانية‎ on Thursday, October 5, 2017

 


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 35229 ] نشر منذ 20 ساعة

ههههههههه

,, تذكرت ايام زمان ، لاتلومونها ,,

[ عدد التعليقات: 1612 ] نشر منذ 20 ساعة

يامسكينة …
لا زالت تبحث عن الأيام الخوالي .. (( حقك ))
ودرب كلنا نمشي إليه …..

[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 20 ساعة

كم من شابه عجوز وكم من عجوووز شاببببه-

[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 20 ساعة

وللعلم الطموح في الشخص يجب ان لايقف عند حد-مهما كان عمره-وليس بالظروره انها تبحث عن عريس قد يكون من باب المرح والجد الذي ربما ينعكس على بعض امور حياتها ايجابا-

[ عدد التعليقات: 2949 ] نشر منذ 19 ساعة

من حرها على العريس هههههههههههههههههه
هذي اظنها عاده عندهم الي تلقط الورد يجيها عريس
وعلى قولة المثل المصري حكي ركبتك في ركبتها تحصليها في جمعتها

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 19 ساعة

وغبني عليها تدور عريس

[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 16 ساعة

ههههههههههههههههه😊. مسيكينه هالِعجَــييز تِبا تِعــرِس .
.
مالنا إلا نـزوجها أخـونا أخصائي فـاضي تـراه مايـرِد أحَد .😝
.😂
.😅
أخوي أخصائي فـاضي تـرانـي أمـزح 😊. الله يســتر مـن رَدِك علي .😢😜.

[ عدد التعليقات: 14901 ] نشر منذ 16 ساعة

أعجبني فستان العروس ناااعم

[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههه😊ماشاء الله عليها ناقزه😁يحليلها الله ياهب لها شايب اذا مامعها زوج😁😁😊

[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 8 ساعات

احس هالعجوزه بتتزوج شاب وسيم … 😂💔تخيلو عاااد😰

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة

أنتهى ضمانها هالحمة تلاقيها ماشية 300 الف كم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 دقائق

أنتهى ضمانها هالحرمة تلاقيها ماشية 300 الف كم

[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 7 دقائق

بعض الناس كانه يعلم نيات الاخرين -يمكن العجوز من باب المزح وادخال السرور على الموجودين-

[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 3 دقائق

الاخ المسعري سعد
شوف السيارات القديمه تمشي اكثر مما قلت ولا تتاثر وتكد احسن من السيارات الحديثه التي بعضها مايكمل عشره الاف الا وهو طايح او مخلخل-القديم حق كد-

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