بالفيديو .. عجوز تطيح بالفتيات للإمساك بباقة زهور ألقتها العروس
أطاحت امرأة عجوز ، بعدد من الفتيات للإمساك بباقة زهور لحظة إلقائها عروسا لصديقاتها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لإلقاء باقة الزهور، حيث وقفت خلفها الكثير من الفتيات، وعندما رمت العروس الزهور هرعت امرأة عجوز من وسط الفتيات وتمكنت من إمساك الزهور وسط صدمة ودهشة الجميع، ووقفت بجانب العروس والتقطت الصور معاها.
له يا حجة… 😂😂😂
Posted by احلى سلبات لبنانية on Thursday, October 5, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35229 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههههه
,, تذكرت ايام زمان ، لاتلومونها ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1612 ] نشر منذ 20 ساعة
يامسكينة …
لا زالت تبحث عن الأيام الخوالي .. (( حقك ))
ودرب كلنا نمشي إليه …..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 20 ساعة
كم من شابه عجوز وكم من عجوووز شاببببه-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 20 ساعة
وللعلم الطموح في الشخص يجب ان لايقف عند حد-مهما كان عمره-وليس بالظروره انها تبحث عن عريس قد يكون من باب المرح والجد الذي ربما ينعكس على بعض امور حياتها ايجابا-
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههه ماشافت ورد😁😊
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2949 ] نشر منذ 19 ساعة
من حرها على العريس هههههههههههههههههه
هذي اظنها عاده عندهم الي تلقط الورد يجيها عريس
وعلى قولة المثل المصري حكي ركبتك في ركبتها تحصليها في جمعتها
جميل[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 19 ساعة
وغبني عليها تدور عريس
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5050 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههههههههههههه😊. مسيكينه هالِعجَــييز تِبا تِعــرِس .
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مالنا إلا نـزوجها أخـونا أخصائي فـاضي تـراه مايـرِد أحَد .😝
.😂
.😅
أخوي أخصائي فـاضي تـرانـي أمـزح 😊. الله يســتر مـن رَدِك علي .😢😜.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14901 ] نشر منذ 16 ساعة
أعجبني فستان العروس ناااعم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5111 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههه😊ماشاء الله عليها ناقزه😁يحليلها الله ياهب لها شايب اذا مامعها زوج😁😁😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19773 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههه
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 8 ساعات
احس هالعجوزه بتتزوج شاب وسيم … 😂💔تخيلو عاااد😰
المسعري سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
أنتهى ضمانها هالحمة تلاقيها ماشية 300 الف كم
المسعري سعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 دقائق
أنتهى ضمانها هالحرمة تلاقيها ماشية 300 الف كم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 7 دقائق
بعض الناس كانه يعلم نيات الاخرين -يمكن العجوز من باب المزح وادخال السرور على الموجودين-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1554 ] نشر منذ 3 دقائق
الاخ المسعري سعد
شوف السيارات القديمه تمشي اكثر مما قلت ولا تتاثر وتكد احسن من السيارات الحديثه التي بعضها مايكمل عشره الاف الا وهو طايح او مخلخل-القديم حق كد-