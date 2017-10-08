بالفيديو .. عجوز تطيح بالفتيات للإمساك بباقة زهور ألقتها العروس

بيروت(صدى):

أطاحت امرأة عجوز ، بعدد من الفتيات للإمساك بباقة زهور لحظة إلقائها عروسا لصديقاتها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لإلقاء باقة الزهور، حيث وقفت خلفها الكثير من الفتيات، وعندما رمت العروس الزهور هرعت امرأة عجوز من وسط الفتيات وتمكنت من إمساك الزهور وسط صدمة ودهشة الجميع، ووقفت بجانب العروس والتقطت الصور معاها.