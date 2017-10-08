كويتي يعتدي على زوجته بالضرب المبرح بسبب مواقع التواصل
اعتدى مواطنا كويتيا على زوجته بالضرب المبرح بعدما اكتشف أن لديها حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها عديد من الرجال؛ مما تسبب في إدخالها مستشفى ” العدان” .
وأفادت صحيفة ” الرأي ” الكويتية، بأن الزوج خلال تصفحه لأحد مواقع ” السوشيال ميديا “، وقعت عيناه على حساب يحمل اسماً مستعاراً وصورة زوجته، وبفحص أسماء المتابعين لها وجد غالبيتهم من الشبان؛ فاتصل بها وأخبرها أنه قادم إليها، وعند وصوله واجهها بحسابها الإلكتروني الذي أخفته عنه، فاعتذرت منه ووعدته بغلقه، على أن يصفح عنها؛ لكنه أصر على عقابها واعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض.
وأضافت الصحيفة، ” عندما شاهد الزوج زوجته لا تُحرك ساكناً، سارع بالاتصال على غرفة عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن والمسعفون الطبيون إلى المكان، ونقلوها إلى مستشفى العدان “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 11 ساعة
ي زواج بإحسان
يا تسريح بمعروف
هيك هيك
بالله عليك المرجلة
ي زلمة غور عني بالله عليك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35224 ] نشر منذ 11 ساعة
سرحها لاهلها وافتك من شر يصيبك باسبابها ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1606 ] نشر منذ 11 ساعة
هي أخطأت بعدم أخباره بحسابها بمواقع التواصل …….
وهو أخطئ بعقابه العنيف الذي لا يحل المشكلة ……
وهذه نتيجة أخطائكم ………
ابو هباش11[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 ساعات
تستاهل مفروض ذبح ع طوول هيك الرجاله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5046 ] نشر منذ 7 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يصلِح الحال .
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بس ثنينهم غلطانين .😡😠.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14887 ] نشر منذ 6 ساعات
فعلا كلهم غلطانين الله المستعان ساعة غضب !
رعد ***[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
غيرة الرجل إيمان . لابد من التربية ولوطلقها لاعطاها فسحة كبيرة لكى تنجرف للخطاء وهذا درس لهل مدى الحياة ولعلها ام لاطفال
رعد ***[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
غيرة الرجل إيمان . لابد من التربية ولوطلقها لاعطاها فسحة كبيرة لكى تنجرف للخطاء وهذا درس لهل مدى الحياة ولعلها ام لاطفال
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الاخت فوفو ماتعلق على الخبر لو الخطأ صادر من رجل لقينا لها تعليق واذا المخطية امراءة ماتعلق نهائي
بوخليل[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 4 دقائق
شي طبيعي يازاير فوفو المسكينة متعقدة من الرجال هههههههه