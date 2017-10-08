كويتي يعتدي على زوجته بالضرب المبرح بسبب مواقع التواصل

الكويت(صدى):

اعتدى مواطنا كويتيا على زوجته بالضرب المبرح بعدما اكتشف أن لديها حسابا بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها عديد من الرجال؛ مما تسبب في إدخالها مستشفى ” العدان” .

وأفادت صحيفة ” الرأي ” الكويتية، بأن الزوج خلال تصفحه لأحد مواقع ” السوشيال ميديا “، وقعت عيناه على حساب يحمل اسماً مستعاراً وصورة زوجته، وبفحص أسماء المتابعين لها وجد غالبيتهم من الشبان؛ فاتصل بها وأخبرها أنه قادم إليها، وعند وصوله واجهها بحسابها الإلكتروني الذي أخفته عنه، فاعتذرت منه ووعدته بغلقه، على أن يصفح عنها؛ لكنه أصر على عقابها واعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض.

وأضافت الصحيفة، ” عندما شاهد الزوج زوجته لا تُحرك ساكناً، سارع بالاتصال على غرفة عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن والمسعفون الطبيون إلى المكان، ونقلوها إلى مستشفى العدان “.