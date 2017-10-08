النصر يواجه خطر عدم المشاركة في البطولة الآسيوية
يعقد أعضاء شرف النصر، اجتماعا هاما، غدا الاثنين، يتحدد على إثره مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.
وتواجه إدارة النصر خطر عدم استخراج الرخصة الآسيوية، في حالة فشل الإدارة في توفير قرابة ٣٠ مليون ريال من أجل سداد الالتزامات الواجبة السداد للمشاركة في البطولة الآسيوية.
ومن جهة أخرى، عاد الحارس النصراوي عبد الله العنزي إلى فريقه من جديد، بعد غياب طويل بسبب قناعات فنية وإدارية سابقة، حيث كان قريباً من الخروج من النصر، الصيف الماضي، قبل أن يتمسك اللاعب بالبقاء مفضلاً خوض التحدي من جديد.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 887 ] نشر منذ 6 ساعات
اطالب المسؤلين في الرياضه السعودية عدم السماح لفريق النصر بالمشاركة بسبب المستويات السيئة التى قدمها في البطولات السابقة ولم يستطع اجتياز أدوار المجموعات وهذا يسيء لسمعة الكرة السعودية مع الانفلات الأخلاقي في بعض المباريات اتمنى عدم مشاركتهم حتى يطورا من مستواهم
العالميه من الملعب قويه[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 7 دقائق
ينثبرون في العريجا مقرهم العالمي هههههههههههههه لان كل مشاركاتهم وصمة عار في جبين رياضتنا