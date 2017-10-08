مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في ” عيد العرش اليهودى “

القدس المحتلة(صدى):

اقتحم عدد من المستوطنين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك فى رابع أيام ” عيد العرش اليهودى ” وسط انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلى.

أوضح شهود عيان أن 222 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد حتى الآن، وقاموا بجولات فى ساحاته، كما أدى بعضهم طقوسهم الدينية خلال الاقتحام، إضافة إلى جولات وصلوات على أبواب المسجد من الجهة الخارجية.

و تقام فى هذه الأثناء صلاة خاصة فى ساحة البراق ” بركات الكهنة ” بمناسبة عيد العرش، بمشاركة آلاف من الإسرائيليين.

وأدى عضو الكنيست المتطرف يهودا جليك، الصلاة بمناسبة عيد العرش عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، وكان قد تقدم بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية العليا للسماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد خلال عيد العرش.