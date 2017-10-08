رجل يوثق انتحاره عبر الفيسبوك عقب قتل زوجته

أنقرة(صدى):

أقدم مواطن تركي يٌدعى صدّيق جوكوز البالغ من العمر 24 عاماً ، في مدينة يوزجات وسط تركيا على قتل زوجته وحمويه بعد أن اقتحم منزلهم وأطلق النار عليهم إثر خلاف عائلي ورفضهم رؤية طفله الصغير .

وخرج القاتل ببث حي ومباشر بعد الحادثة بلحظات قليلة عبر حسابه الشخصي على موقع ” فيسبوك ” ، ليؤكد تنفيذه العملية معلناً شعوره بالندم. ومن ثم أقدم على الانتحار.

وأكد جوكوز قبل انتحاره عبر الفيديو ، أنه ارتكب الجريمة رداً على رفض زوجته وعائلتها طلبه رؤيةَ طفله البالغ من العمر عام ونصف مضيفاً أنه لم يؤذهم طوال الفترة الماضية قبل أن يجبروه على ارتكاب جريمته على حد تعبيره.

وقال جوكوز الذي بدأ خدمة البث المباشر من على تلة مطلة على قريته مخاطباً أصدقاءه عبر الخدمة ذاتها، “هل سبق وشاهدتم إنساناً يؤذي ابنه بإرادته”، مؤكداً أنه فعل ذلك بعد أن وصل لطريق مسدود مع عائلة زوجته.

فيما أكدت وسائل اعلامية ، انه بعد انتهاء البث المباشر عثرت الشرطة في المدينة على جوكوز وقد أطلق النار على نفسه وانتحر.